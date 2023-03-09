Виробник прикрас Swarovski заявив про повне припинення дільності в Росії
Австрійська компанія Swarovski заявила, що повністю припиняє свою діяльність у Росії, після того, як у березні 2022 року призупинила продажі прикрас
Про це інформує Trend з посилання на генерального директора компанії Swarovski Алексіса Назарда.
"Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії", - йдеться у заяві.
Назард розповів, що вихід компанії з російського ринку буде організований та здійснений відповідно до застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші обмеження.
Тогоріч у березні виробник прикрас тимчасово закрив свої магазини в Росії та призупинив онлайн-продаж своєї продукції.
Довідково. Swarovski - це австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання, готові світильники та люстри. Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс, які розташовані в Австрії у місті Ваттенс.
- Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Йдеться про товари, які йдуть за так званим паралельним імпортом.
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