Вище норми на 7,6°С: у Києві зафіксований черговий температурний рекорд
У п'ятницю, 16 липня, в столиці був найтепліший день за 141 рік
Про це повідомляє пресслужба обсерваторії Срезневського.
Зазначається, що така температура повітря на 7,6°С перевищила відповідну кліматичну норму.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8°С, що на 0,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року", -йдеться у повідомленні.
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