Вище норми на 7,6°С: у Києві зафіксований черговий температурний рекорд

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії Срезневського.



Зазначається, що така температура повітря на 7,6°С перевищила відповідну кліматичну норму.



"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8°С, що на 0,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року", -йдеться у повідомленні.



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