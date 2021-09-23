Вітренко: після запуску Північного потоку-2 транзиту газу через Україну може не бути

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в 1,5 рази. Як наслідок - ціни на газ у Європі б'ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити "Північний потік-2", – зазначив він.

Вітренко додав, що "Газпром" зараз може наростити поставки газу в ЄС через Україну.

"Кремль каже, що для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, мовляв, проблема в тому, що це європейські компанії відмовляються купувати газ. Це неправда", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Він вважає, що не варто вірити міфам про надходження на ринок додаткового газу з РФ після запуску "Північного потоку-2".

"Газпром" після запуску "Північного потоку-2" може обсяги, які зараз йдуть через Україну, перевести на цей новий газопровід. І тому газу більше не стане, просто зміниться маршрут. Так, за поточним контрактом "Газпром" має платити за 40 млрд кубометрів транзиту через Україну. Путін каже, що вони будуть виконувати вимоги контракту. Але ці вимоги - "качай або плати". Тобто можна платити, і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту із запуском "Північного потоку-2" може і не бути", – підсумував Вітренко.