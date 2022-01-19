Віцепрем'єр Словаччини назвав Крим частиною РФ та закликав скасувати санкції

Про це повідомляє словацьке видання Pravda.



"Країни повинні торгувати одна з одною. Деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції лише завдають шкоди, і росіяни все одно не повернуть Крим. Треба дивитися вперед і будувати стосунки", - заявив Сулик.



Однак він додав, що напруженість на східному кордоні України не сприяє розбудові відносин із РФ.



Водночас в уряді Словаччини жоден з його членів досі не висловлювався проти економічних санкцій, які ЄС вводить проти Росії протягом кількох років.



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