Вивчають різницю з паляницею: на Херсонщині окупанти намагаються найнятися до місцевих на збір полуниці
На Херсонщині через нестачу логістичного забезпечення загарбники приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці
Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".
"Полуниця, паляниця... окупація. Різниця. На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастробайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю", - йдеться в повідомленні.
Рашисти пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину.
"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією... Містяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - додалив ОК "Південь".
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