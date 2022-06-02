Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Полуниця, паляниця... окупація. Різниця. На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастробайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю", - йдеться в повідомленні.

Рашисти пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією... Містяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - додалив ОК "Південь".

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