Виверження вулкана у Тонзі: сила стихії була в сотній разів потужніша, аніж атомна бомба, - NASA

Про це повідомляє BBC.



За даними Американської космічної агенції, внаслідок виверження був знищений вулканічний острів на півночі від столиці Тонга Нукуалофи, а через цунамі частково опинилися під водою два острови.



Також вулканічний попіл накрив весь архіпелаг, що спричинило побоювання щодо забруднення усіх джерел питної води. Однак місцева влада повідомила, що за останні дні ґрунтові води вже очистилися.



Зазначено, що офіційно підтверджено загибель трьох людей унаслідок стихії, кілька десятків людей зазнали травм.



З острова Манго, який постраждав найбільше, довелося переселити на острів Номука 62 людей, домівки яких були зруйновані.



Як відомо, інші держави передають для потерпілих від стихії допомогу.



Наприклад, у понеділок чотири японські літаки - два Lockheed C-130 Hercules та два Kawasaki C-2 - прибули до Тонга з гуманітарною допомогою.



Літаки з Австралії, Японії та Нової Зеландії доставили на острови продукти, питну воду, медикаменти та обладнання для відновлення телекомунікацій.



Також про виділення для допомоги Тонга $3,1 млн заявив Китай. Гуманітарні рейси здійснюються з США та Великої Британії.



За статистикою ООН, катаклізм зачепив близько 84 тис. мешканців Тонга, що становить 80% населення архіпелагу.



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