Вивести церкву з-під впливу Москви: Вселенський патріархат посилить присутність у Литві

Про це повідомляє видання Delfi.

Як зазначила Шимоніте, ця угода є основою для створення в країні паралельної церковної структури. А патріарх Варфоломій під час зустрічі у Вільнюсі також запевнив, що в Литві відкривається нова перспектива з можливістю посилення присутності Вселенського патріархату в цій країні.

"Ми вперше відвідуємо цю гостинну країну, щоб зміцнити зв’язки між Вселенським патріархатом і Литовською Республікою. Разом з прем’єр-міністром ми щойно підписали угоду про співпрацю, яка передбачає тісніші зв’язки та співпрацю в усіх сферах, де ми поділяємо спільні інтереси", – сказав патріарх, подякувавши прем’єр-міністру Литви за прийом.

Він додав, що тепер є змога розпочати формування церковної структури при Константинопольському патріархаті в Литві, тим паче, що такою "є воля вірян цієї країни".

"Як зазначено в угоді про співпрацю, ми підтримуємо бажання як литовських православних священників, так і вірян, які представляють інші різні етичні групи в Литві, щоб мати змогу слідувати своїй совісті та відновлювати історичну справедливість, сповідуючи свою віру в церкві, яка безпосередньо підкоряється Вселенському патріархату", – наголосив він.

За словами прем'єрки, яку цитує "Німецька хвиля", деякі православні її країни, в тому числі українські та білоруські біженці, заперечують проти нинішнього статусу церкви як підрозділу Російської православної церкви (РПЦ).

"Цілком природно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну агресію в Україні за відкритої та активної підтримки московського патріарха Кирила, деякі литовські православні більше не можуть з чистою совістю залишатися частиною московського патріархату", – сказала Шимоніте.

Наразі РПЦ не коментувала заяви Варфоломія.