"Виявились божевільними": президент Чехії публічно визнав, що неправильно оцінював росіян

Про це передає ТСН з посиланням на інтерв'ю СNN.

"Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно", - сказав Земан.

Він зізнався, що відчуває відповідальність за неправильну оцінку росіян.



За словами Земана, дії РФ виявилися ірраціональними, непередбачуваними та більш агресивними, ніж вважалось.

"Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди", – процитував він ексміністра Великої Британії Вінстона Черчілля.

Земан сумеінвається, що Росія припинить поставки газу, але допустив таку можливість і виступив за відмову від вугілля.

"Я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - вказав Земан.