Війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі, - політичний експерт Свереда

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Для того, щоб мати план відбудови України, потрібно мати план знищення Російської Федерації. Оскільки для Росії найбільшою небезпекою є успішна Україна. Скільки б ми не вклали грошей на відновлення України, без руйнації Росії, це знову призведе до війни з Російською Федерацією", - пояснив Свереда.

Політичний експерт також наголосив, що, рано чи пізно, війна перейде на територію Білорусі та Росії.

"Потрібно розуміти, що успішною Росія стане тоді, коли розпадеться на маленькі держави. Нам же потрібно мати концепцію створення "ДНР" та "ЛНР" на їхній території. Ми повинні усвідомити, що скоро війна перейде на територію Білорусі та Росії і цього не потрібно боятися. Два диктаторські режими повинні бути знищені, оскільки є небезпекою для демократичного світу". - додав він.



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