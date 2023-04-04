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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Війна люструвала багатьох старих кумирів

Володимир Гевко
4 квітня, 2023 вiвторок
16:02
Погляд Володимир Гевко

Я не прихильник тотального кенселінгу і випоминання помилок минулого, щоб тикати людині під носа ними все життя

Бо не зустрічав безпомильних, хоча, звісно, масштаб та усвідомлення помилок під час їх вчинення часто буває неспівмірним.

Кейс Лободи показує загальну тенденцію проблеми байдужих, інертних чи недалеких, яких нова фаза війни таки тицьнула носом у реальність і заставила не обирати, ні, а нарешті визначитись з позицією. І більшість з них, до слова, визначили її на користь України. Так, вони ніякі не герої, бо більшість з них змушені були прозріти під тиском обставин і досить пізно як на ситуацію. Частина з них таки "перевзулась", але це теж позитивна тенденція, бо багатьом таки сподобалось нове взуття і вони в ньому залишаться. Все, що змінюється на користь України та української культури — це у кінцевому підсумку корисне. Співали чи розмовляли до 2022-го російською, а після перейшли на українську? Ну і кльово. Справді ідейні й упороті або втекли в Росію, або там і були та не повернулись.

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Я не бачу особливих підстав хейтити Єфросиніну, Лободу, Полякову, Бабкіна, Камєнскіх з Потапом та інших. Особливо з тією люттю, з якою їх хейтили.

Тут проблема в іншому. Ці люди знову хочуть бути у світлах софітів на вершечку медійної піраміди, але це вже неможливо. Вони не можуть бути більше кумирами навіть для людей не дуже перебірливих із сумнівним музичним смаком

Тут проблема в іншому. Ці люди знову хочуть бути у світлах софітів на вершечку медійної піраміди, але це вже неможливо. Вони не можуть бути більше кумирами навіть для людей не дуже перебірливих із сумнівним музичним смаком. Тепер вони просто люди, як і всі. І їх бажання бути на екранах навіть під час скандалів чи виправдань і каяттів — смішне і вже неактуальне. Вони не пройшли люстрацію часом і це повністю їх вина та їх відповідальність. Не варто хейтити їх як людей, а як артистів їх вже вимило з ефірів і навряд чи вони повернуться туди на старих позиціях і рейтингах.

Зрештою, саме час звернути увагу на нових людей, якість і масштаб яких відкрила війна. На нових акторів, співаків і музикантів, художників і поетів. І вкотре порадіти за старих, які підтвердили реноме достойних людей.

Війна люструвала багатьох старих кумирів, тому настає час нових.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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