Війна має закінчитись у березні 2023 року, - військовий експерт Притула
Війна РФ проти України має завершитися в березні 2023 року, адже Росія не має значних статків і зазнала великих військових втрат
Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.
За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт зауважив, що після війни проти Афганістану Радянський Союз проіснував 10 років. Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР - в Афганістані.
"Ресурс, який має Путін, разів у 10 менший, тому я очікую суто теоретично, що ця війна має закінчитись і буде її перелом десь у березні наступного року", - наголосив Михайло Притула.
- 11 грудня Bloomberg написав, що майже повне ембарго вдарило по нафтових доходах Росії.
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