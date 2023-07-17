Еспресо розповість, що таке Threads і чого чекати від цієї мережі в майбутньому.

Threads - соціальна мережа, яка належить компанії Meta Platforms і по своїм можливостям та візуальному вигляду дуже нагадує Twitter, також має акцент на короткі текстові публікації. У Threads мікроблоги можуть містити до 500 символів тексту (наразі у Twitter 280 символів), також є можливість постити фотографії (до 10) і 5 хвилинні відео. Threads тісно пов'язаний з Instagram. Тому творці нової мережі описують її, як "застосунок для текстового спілкування в Instagram".

Історія походження

Слово "Threads" перекладається з англійської, як "нитки". Тобто це асоціативна гра пов’язана зі світовою павутиною та можливістю "плести" свою павутину завдяки Threads і пов’язувати її з іншими.

Насправді історія мережі з таким ім’ям бере початок ще з 2019 року, коли Threads було представлено через Instagram як окремий додаток. Ця програма дозволяла користувачам спілкуватися за допомогою обміну повідомленнями та відеочатів, нагадуючи функції Snapchat і мала стати їхнім конкурентом. Однак у грудні 2021 року Instagram припинив підтримку цієї версії Threads і про неї швидко забули.

Коли ж у жовтні 2022 року Ілон Маск придбав Twitter, звільнивши значну частину співробітників і почав говорити про зміни, чимало користувачів замислилися над альтернативними соцмережами. Спостерігався відтік з Twitter у такі соцмережі, як Mastodon, Tumblr і Hive Social. Вже у листопаді у Meta, компанії Марка Цукерберга, зрозуміли, що з’являється ніша для розвитку нової мережі, яку вирішили підв'язати до Instagram. Відповідно, почали обговорювати можливість створення окремого додатка - Instagram Notes, майбутньої текстової функції, призначеної виключно для користувачів Instagram. Розробляти цей додаток почали в січні 2023 року під кодовою назвою "P92" (Проєкт 92). З кожним новим місяцем все більше інформації з’являлося, що новий додаток буде конкурентом Twitter. Зокрема, у червні The Verge опублікував подробиці внутрішньої зустрічі в компанії Meta, на якій обговорювався "P92", описаний одним директором корпорації, як "відповідь компанії на Twitter".

На початку липня розробник Алессандро Палуцці написав у Twitter, що "Проєкт 92" було випущено в Google Play Store під назвою Threads. Однак програму було видалено через кілька годин. Та вже 3 липня Threads з'явився в Apple App Store. 5 липня Threads офіційно був запущений в 100 країнах. Цікаво, що оприлюднення мережі відбулося на тлі зміни кількості твітів, які можна переглядати на день у Twitter, що викликало чергову хвилю невдоволення у користувачів соцмережі й також посприяло швидкому зростанню Threads.

Рекорди Threads

Фото: графік, де показано за стільки часу Threads здобув 1 млн користувачів - 1 годину, а інші мережі - за скільки днів

Жодна інша мережа у світі так швидко не отримувала нових користувачів. За перші 2 години після офіційної появи Threads було 2 млн користувачів, за 4 год – 5 млн, 7 год – 10 млн, за 16 год – 30 млн, для отримання 50 млн знадобилося півтори доби, а 100 млн – всього за 5 днів! Попередній рекордсмен ChatGPT досяг 100 мільйонів щомісячних активних користувачів у січні, лише через два місяці після запуску. Для прикладу, TikTok знадобилося близько дев'яти місяців після глобального запуску, щоб досягти 100 мільйонів користувачів, а Instagram – 2,5 роки, Faceebook – понад 4,5 роки! Надалі темпи зростання почали спадати. 15 липня, тобто за десять днів, у мережі було зареєстровано 112 млн користувачів (наразі Threads недоступний у країнах Євросоюзу, зокрема через проблеми з конфіденційністю.). До слова, у Twitter зараз близько 250 млн активних користувачів.

Такий успіх Threads пояснюється кількома факторами. Звісно, що швидкому зростанню сприяв автоматичний імпорт підписників з Instagram. Також важливо, що мережа не виникла нізвідки. Її розробила компанія, якій належить Faceebook, Instagram, WhatsApp, відповідно, були залучені великі можливості корпорації для популяризації та створення ажіотажу завдяки рекламі потужного "конкурента Twitter". А Twitter, на який найбільше схожа Threads, переживає зараз нелегкі часи через часто незрозумілі для суспільства заяви власника Ілона Маска та ті зміни, які він вносить. Ну і важливо відзначити, що у все більш інформаційному світі, людям цікавими є глобальні новинки, щоб долучитися до чогось більшого, мати альтернативу і пробувати щось нове.

Як користуватися Threads

Стати частиною Threads наразі можна лише за допомогою облікового запису Instagram. Весь процес реєстрації — три кліки: згоден увійти через Instagram; підтверджую синхронізацію інформації; згоден (або не згоден) заново підписатися на всіх, за ким я вже стежу в іншій соцмережі. Все, ви частина Threads.

Крім своїх публікацій, на вашій сторінці будуть кнопки: відповіді, репосту та можливості цитування теми. Також можна зробити репост запису на інші платформи, включаючи Twitter. У Threads немає хештегів, але можна знайти користувачів завдяки "@". У своєму профілі можна переглянути два розділи – "ланцюжки" та "відповіді".

Наразі в сервісі не можна обмежувати свою стрічку новин людьми, за якими слідкуєте. Також цього року Meta не додаватиме рекламу в Threads. Тому наразі основна стрічка мережі — це суміш контенту, який створюють користувачі, за якими стежите, а також того вмісту, що рекомендують алгоритми, завдяки вашій діяльності в Instagram та Faceebook.

Важливо відзначити, що Threads копіює внутрішню політику Instagram та Faceebook. У Threads діє правило так званого "чутливого контенту", коли алгоритми можуть визначити неприйнятним ваші висловлювання, забанять вас за фото та відео з оголеними людьми чи за якийсь образливий контент (у Twitter можна постити чи не будь-яку візуальну річ).

Через свою свіжість на ринку, мережа більш відкрита для просування нових користувачів і дає можливість блогерам створювати нові аудиторії та тим самим популяризувати свої блоги.

Яка доля Threads

Фото: LIGHTROCKET VIA GETTY

Наразі важко спрогнозувати, чи зможе Threads закріпитися на здобутій вершині та продовжувати своє зростання, чи це лише тимчасовий хайп, як було з мережею Clubhouse? Нагадаємо, що Clubhouse, в основі якої звукові повідомлення і голосове спілкування, набула популярності в час пандемії у 2020 році. Вже в лютому 2021 року кількість завантажень застосунку Clubhouse становила 8 млн юзерів. Однак до середини 2021 року лише 5 % користувачів, які встановили застосунок, продовжували ним користуватися.

Водночас перевагою і недоліком Threads є те, що облікові записи мережі інтегровані з обліковими записами Instagram. Теми та облікові записи Instagram мають однакові ім'я користувача, зображення профілю та ім'я, причому користувачі можуть змінювати ці дані лише через Instagram. Також видалення Threads можливе лише через видалення Instagram. Meta каже, що логіка цього механізму така: профіль у Threads є частиною акаунту користувача в Instagram. Тому це робить Threads потенційно живучою мережею з багатьма "мертвими душами", які зареєструвалися з цікавості, але не юзають її, а видалити не можуть, бо активні в Instagram.

У компанії Twitter вважають, що Threads не чесно використали їх основний задум. Також Twitter стверджує, що Meta залучила багатьох колишніх співробітників Twitter, які мали доступ до комерційних секретів і конфіденційної інформації Twitter. Та у Meta спростувала ці звинувачення, стверджуючи, що жоден колишній співробітник Twitter не залучений до команди розробників Threads. Та все ж Twitter видав юридичну погрозу проти Threads, зазначивши, що цей застосунок порушує права інтелектуальної власності. Тому, можливо, ми побачимо ще великі судові позови між двома компаніями, а не лише розкручений медійний "бій у клітці" між власником Meta Марком Цукербергом і власником Twitter Ілоном Маском. Вперше про поєдинок мільярдери-конкуренти заговорили наприкінці червня, коли Ілон Маск обурився через новини саме про розробку та запуск Threads. Тому майбутній бій має всі шанси лише накрутити популярності обом соцмережам завдяки медійному ажіотажу між протистоянням Цукерберга та Маска.