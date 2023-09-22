Війна Росії проти України стала, серед іншого, випробуванням для нашої дружби і партнерства з іншими народами
Видатною в цьому сенсі є роль братньої Литви. Не менш значимою є велика, справді історична підтримка і солідарність з боку Польщі. Неоцінимою вважаю допомогу з боку всіх народів, які твердо стоять пліч-о-пліч з нашою державою
Мудрі люди з усіх сторін світу повинні тримати на своїх плечах це унікальне братерство, берегти його і спільними силами вирішувати будь-які проблеми, що виникають у потоці щоденних відносин. Жодна проблема не має затьмарити найважливішого - союзництва з тими, хто прийшов на порятунок України з перших днів повномасштабної агресії росії проти нашої держави.
Про це сьогодні говорили в офісі Київського Безпекового Форуму з нашими великими друзями: Андрюсом Кубілюсом, членом Ради Безпеки КБФ, експрем’єром Литви, а тепер членом Європейського парламенту, з його колегами Юозасом Олекасом, Марком Демесмакером, а також Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом.
Як сказав Андрюс Кубілюс, "формула підтримки України "доки буде потрібно" - недостатня": "Ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні, а росія зазнала поразки. Захід повинен усвідомити, що перемога України - ключ до перетворення світу".
Знаю напевне, що з такими відданими друзями Україна звільнить окуповану землю, здолає агресора, конфіскує його активи, отримає необхідні репарації, реалізує свою ціль набуття членства в ЄС та НАТО і втілить в життя міжнародний план з відновлення нашої економіки, який допоможе утвердити нас як процвітаючу, сильну і впливову державу.
Про автора. Арсеній Яценюк, український політик, експрем'єр-міністр України
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