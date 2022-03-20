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Війна Росії ускладнює Китаю покупку нафти, газу і зернових, – Bloomberg

20 березня, 2022 неділя
10:05

Розв'язана Росією війна проти України ускладнила торговельні відносини країни-агресора з Китаєм, поставивши під питання долю поставок металів, нафти і газу, сільськогосподарських культур між ними.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після початку війни китайські офіційні особи заявили, що не згодні з односторонніми санкціями і продовжать нормальні торговельні відносини з РФ. Однак відтоді банки призупинили фінансування закупівель, а торговці борються з логістикою, а зовсім недавно міністр закордонних справ КНР заявив, що Пекін не хоче, щоб на нього вплинули санкції.

РФ нині є другим за величиною постачальником вугілля в Китай після Індонезії, в той час, як її експорт газу значно виріс з тої пори, як в 2019 році був запущений трубопровід "Сила Сибіру". Тепер Китайські торговці та інвестори значною мірою уникали російських поставок вугілля та СПГ, а також сирої нафти.

"Ця нерішучість може бути тимчасовою, враховуючи невідому кінцеву мету міжнародних санкцій проти Росії. Разом з тим це може відображати глибшу стурбованість китайських компаній тим, що вони можуть самі опинитися під впливом санкцій, що загрожує закриттям для них дуже важливих ринків", – зазначають аналітики.

Для сирої нафти розрахунки також ґрунтуються на фрахтових ставках і високих надбавках до російських поставок через війну. Як відзначають в американському виданні, є багато країн, що постачають нафту в Китай, і навіть коли ціни захмарні, це дозволяє покупцям бути трохи більш розбірливими.

Також відомо, що за деякими металам залежність Китаю від Росії в останні роки тільки ослабла. Так, Індонезія стала основним постачальником нікелю. І хоча частка РФ в імпорті рафінованої міді збільшилася, розширення металургійної промисловості КНР означає, що імпорт руди безпосередньо від гірників з таких місць, як Південна Америка, став більш важливим.

"Що стосується паладію, який в основному використовується для зниження забруднення навколишнього середовища автомобілями, то експорт Росії в Китай збільшився в останні роки і теоретично може збільшитися ще більше. Потенційна перешкода, на думку UBS, полягає в тому, що компанії, зареєстровані в Європі, виробляють більшу частину каталітичних нейтралізаторів, що продаються в Китаї, і вони можуть не хотіти поставок з Росії", – додають у виданні. 

  • Нагадаємо, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що Китаю вигідна слабка Росія у ролі сировинної бази.
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Росія
Китай
війна з Росією
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