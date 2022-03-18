Китаю вигідна слабка РФ - це сировинна база, китайці не зацікавлені у перемозі росіян, - перший віцепрезидент ТПП України Непран
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що Китаю вигідна слабка Росія у ролі сировинної бази
Про це Непран сказав у етері Еспресо.TV.
"Китай - на своєму боці. КНР не є прихильником Росії. Це інша цивілізація. Коли запитують, Китай із Росією, США чи з Україною - все залежить від вигоди для самої Піднебесної. Росія була і є для Китаю сировинною базою", - пояснив Непран.
На думку експерта, Китай дивиться на Росію, російські активи з позиції того, як дешевше підібрати щось для себе.
"Навряд чи Китай буде відкрито допомагати Росії. Вони не зацікавлені у сильній Російській Федерації, не зацікавлені у виграші РФ у війні. Чим слабша Росія, тим це вигідніше для самої КНР. Підтримка Росії не вигідна китайцям. Навіть повідомлення про те, що РФ звернулася до Китаю, обвалило фондову біржу КНР", - зазначив Непран.
- Нагадаємо, CNN повідомило про дедалі більше ознак того, що готовність і здатність Китаю допомогти Росії можуть бути обмежені на тлі санкцій з усього світу проти російської економіки.
- Китай відмовився постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків.
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