Китаю вигідна слабка РФ - це сировинна база, китайці не зацікавлені у перемозі росіян, - перший віцепрезидент ТПП України Непран

Про це Непран сказав у етері Еспресо.TV.



"Китай - на своєму боці. КНР не є прихильником Росії. Це інша цивілізація. Коли запитують, Китай із Росією, США чи з Україною - все залежить від вигоди для самої Піднебесної. Росія була і є для Китаю сировинною базою", - пояснив Непран.



На думку експерта, Китай дивиться на Росію, російські активи з позиції того, як дешевше підібрати щось для себе.



"Навряд чи Китай буде відкрито допомагати Росії. Вони не зацікавлені у сильній Російській Федерації, не зацікавлені у виграші РФ у війні. Чим слабша Росія, тим це вигідніше для самої КНР. Підтримка Росії не вигідна китайцям. Навіть повідомлення про те, що РФ звернулася до Китаю, обвалило фондову біржу КНР", - зазначив Непран.

Нагадаємо, CNN повідомило про дедалі більше ознак того, що готовність і здатність Китаю допомогти Росії можуть бути обмежені на тлі санкцій з усього світу проти російської економіки.

Китай відмовився постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків.