Путін просить у Китаю військову та економічну допомогу, - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times.



За інформацією джерела, Володимир Путін попросив у китайців військову техніку та підтримку у війні з Україною. РФ також звернулася до Китаю з проханням щодо додаткової економічної допомоги, щоб допомогти протидіяти санкціям.



Американські офіційні особи відмовилися описати тип військової техніки, яку шукає Москва. У США уважно стежать за ситуацією, щоб побачити, чи Китай відреагує на прохання Росії.

Нагадаємо, сьогодні ЄС планує впровадити наступний пакет жорстких санкцій проти Росії, а в Офісі президента повідомили, про які антиросійські санкції Україна просить Євросоюз.

США пригрозили Китаю та іншим країнам наслідками у разі допомоги Росії уникнути санкцій.

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