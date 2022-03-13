США пригрозили Китаю та іншим країнам наслідками у разі допомоги Росії уникнути санкцій
Сполучені Штати обіцяють швидку і неминучу реакцію на такі дії
Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV
Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції.
Салліван попередив, що будь-які дії Китаю або інших країн, спрямовані на те, щоб надати Росії рятувальний круг або допомогти їй уникнути західних санкцій, "абсолютно" приведуть до наслідків.
Раніше міністр фінансів РФ Антона Силуанов заявив, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.
- Нагадаємо, сьогодні ЄС планує впровадити наступний пакет жорстких санкцій проти Росії, а в Офісі президента повідомили, про які антиросійські санкції Україна просить Євросоюз
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