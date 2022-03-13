Візи, порти та SWIFT: в Офісі президента повідомили про які антиросійські санкції Україна просить ЄС
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква вважає, що ЄС має невідкладно запровадити нові санкції за повноцінне вторгнення РФ до України
Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.
Жовква вважає, що ЄС не повинен очікувати чогось для запровадження новиз санкцій.
"Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив, (що вони, - ред) ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться, то наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції?... Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність?", - пояснив Ігор Жовква.
Заступник глави ОПУ також розповів, які санкції проти РФ планує запровадити Україна.
"Це, зокрема, повноцінне відключення Росії від SWIFT, а не лише для списку з семи підсанкційних банків. (Мають бути відключені) всі основні банки, в тому числі "Сбербанк", "Газпромбанк" і решта", - пояснив він.
Ще одна пропозиція- закриття портів усіх держав ЄС на прийом суден з російськими товарами.
"(Також Україна пропонує, - ред.) замороження і конфіскацію російських рахунків в твердій валюті в європейських банках. Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС", - пояснив він.
Ще одна ідея - ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних.
"Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним", - зауважив він
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