Візи, порти та SWIFT: в Офісі президента повідомили про які антиросійські санкції Україна просить ЄС

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

Жовква вважає, що ЄС не повинен очікувати чогось для запровадження новиз санкцій.

"Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив, (що вони, - ред) ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться, то наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції?... Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність?", - пояснив Ігор Жовква.

Заступник глави ОПУ також розповів, які санкції проти РФ планує запровадити Україна.

"Це, зокрема, повноцінне відключення Росії від SWIFT, а не лише для списку з семи підсанкційних банків. (Мають бути відключені) всі основні банки, в тому числі "Сбербанк", "Газпромбанк" і решта", - пояснив він.

Ще одна пропозиція- закриття портів усіх держав ЄС на прийом суден з російськими товарами.

"(Також Україна пропонує, - ред.) замороження і конфіскацію російських рахунків в твердій валюті в європейських банках. Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС", - пояснив він.

Ще одна ідея - ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних.

"Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним", - зауважив він