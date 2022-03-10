У Росії заявили, що Китай відмовив їм у постачанні запчастин для літаків

Про повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов, передає Інтерфакс.



"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, - і китайці відмовили", - сказав він.



За словами Кудінова, Росія планує шукати можливості постачання запчастин з Туреччини, Індії та інших країн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb