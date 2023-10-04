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Війна та література: в Києві презентували книги воєнного часу та збирали гроші на ЗСУ

4 жовтня, 2023 середа
18:57
Культура Богдана Матіяш та Костянтин Москалець

29 вересня Богдана Матіяш та Костянтин Москалець представили книжки, написані після початку повномасштабної війни Росії проти України —  "Жити Таїнством. Вісім розмов із митрополитом Борисом Ґудзяком" і "Спорудження мосту"

У просторі PEN Ukraine автори читали власні вірші та есеї, що фіксують реалії повсякдення, бомбардування українських міст, загибелі дорослих і дітей та ділилися рефлексіями про пережите під час війни, яка триває.

Захід модерував літературний критик, літературознавець, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич.     

На думку письменниці Богдани Матіяш, у час, коли довкола є багато болю і розпачу, тексти не можуть бути емоційно нейтральними. 

Поет і прозаїк Костянтин Москалець поділився, що також не може мовчати, він має відчуття обов’язку говорити про те, що знає про війну.

Захід був благодійний: відвідувачі підтримали збір для закупівлі автівок та інших корисних речей для ЗСУ, який організовує Kult.Podcast – подкаст про культуру, літературу та філософію.

Автори Kult.Podcast – літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. 

Інформаційним партнером заходу виступив  — телеканал "Еспресо”.

Богдана Матіяш — письменниця, редакторка, перекладачка, літературна критикиня (“Братик Біль, Сестричка Радість”, “Пісня Пісень”, “Казки Різдва”, “Розмови з Богом”, “Твої улюблені пси та інші звірі”, “Непроявлені знімки. Київ: Смолоскип”, "Жити Таїнством. Вісім розмов із митрополитом Борисом Ґудзяком"). 

Костянтин Москалець — поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант (“Досвід коронації”, “Рання осінь”, “Келія чайної троянди”, “Досвід коронації”, “Вечірній мед”“Людина на крижині”, “Гра триває”, “Сполохи”, “Стежачи за текстом. Вибрана критика та есеїстика”, "Спорудження мосту" ).

Український ПЕН — культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників. Є одним зі 146 національних центрів Міжнародного ПЕН.


 
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Війна з Росією
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