Війна та література: в Києві презентували книги воєнного часу та збирали гроші на ЗСУ

У просторі PEN Ukraine автори читали власні вірші та есеї, що фіксують реалії повсякдення, бомбардування українських міст, загибелі дорослих і дітей та ділилися рефлексіями про пережите під час війни, яка триває.

Захід модерував літературний критик, літературознавець, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич.

На думку письменниці Богдани Матіяш, у час, коли довкола є багато болю і розпачу, тексти не можуть бути емоційно нейтральними.

Поет і прозаїк Костянтин Москалець поділився, що також не може мовчати, він має відчуття обов’язку говорити про те, що знає про війну.

Захід був благодійний: відвідувачі підтримали збір для закупівлі автівок та інших корисних речей для ЗСУ, який організовує Kult.Podcast – подкаст про культуру, літературу та філософію.

Автори Kult.Podcast – літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко.

Інформаційним партнером заходу виступив — телеканал "Еспресо”.

Богдана Матіяш — письменниця, редакторка, перекладачка, літературна критикиня (“Братик Біль, Сестричка Радість”, “Пісня Пісень”, “Казки Різдва”, “Розмови з Богом”, “Твої улюблені пси та інші звірі”, “Непроявлені знімки. Київ: Смолоскип”, "Жити Таїнством. Вісім розмов із митрополитом Борисом Ґудзяком").

Костянтин Москалець — поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант (“Досвід коронації”, “Рання осінь”, “Келія чайної троянди”, “Досвід коронації”, “Вечірній мед”“Людина на крижині”, “Гра триває”, “Сполохи”, “Стежачи за текстом. Вибрана критика та есеїстика”, "Спорудження мосту" ).

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