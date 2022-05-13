Війна в Україні досягне переломного моменту у серпні, а більшість бойових дій завершаться до кінця року, - начальник Головного управління розвідки Буданов
Російська тактика не змінилася, попри її зміщення на схід, тому Росія зазнає величезних втрат і до кінця року війна може закінчитись
Про це заявив начальник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю для Sky News.
"Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - прогнозує Буданов.
За його словами, Україна зможе відновити контроль над усіма територіями, включно з Кримом та Донецькою і Луганською областями.
Російська тактика ведення бойових дій не змінилася, попри зміщення стратегічного фокусу на схід країни. Наразі Росія продовжує зазнавати численних втрат.
Також Кирило Буданов натякнув, що Україні стає відомо про всі плани росіян майже тоді, коли вони складаються.
- Нагадаємо, ЗСУ відкинули російські війська після 8 днів невдалих спроб окупантів форсувати річку Сіверський Донець.
- 11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.
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