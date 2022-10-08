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Війна з Росією: хроніка
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Війна в Україні може закінчиться до Різдва за умови продовження успішного наступу ЗСУ, - The Times

8 жовтня, 2022 субота
02:28
війна з Росією наступ ЗСУ

У рядах армії РФ є відчуття колапсу і до кінця року росіян буде витіснено за лінію 23 лютого - ця армія, вже зазнала поразки

Про це повідомляє The Times.

Видання наводить слова високопосадовця британського уряду, який вважає, що російські окупанти будуть витіснені з Донбасу на територію РФ до кінця року, якщо прогрес українських військ на полі бою продовжиться.

Однак журналісти слушно зауважили, що за стрімкі успіхи, ймовірно, доведеться заплатити величезними втратами. Саме тому в Україні надають перевагу повільнішому, але водночас більш тактичному підходу, який дозволяє зберегти життя особового складу.

The Times пояснює, що відповідна думка західних політиків ґрунтується не на даних розвідки, а на досягненнях ЗСУ під час контрнаступальних операцій.

Своєю чергою колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що немає жодних сумнівів у руйнуванні російських ліній оборони.

"Виходячи з усього того, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки", - сказав генерал.

Водночас він підкреслив, що після звільнення Херсона українські захисники просунуться далі на південь і підійдуть до Криму.

Після цього ЗСУ зможуть розгорнути ракетні системи залпового вогню великої дальності, надані їм англійцями та американцями, що можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

"Якщо вони це зроблять, то, відверто кажучи, окупанти в Криму потрапляють у пастку", - додав Ходжес.

Політолог Маттіа Неллес переконаний, що ідея закінчення війни до кінця грудня є "неможливою". Адже, за його словами, росіяни все ще мають багато військ і зброї в Херсоні.

Схожу думку має і науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді, який зазначив, що жодна зі сторін не вичерпала своїх військових можливостей та працює над створенням більш вигідних тактичних і стратегічних позицій, щоб продовжити бойові дії у 2023 році.

"Зимовий холод теж вплине на результати на полі бою, солдатам стане важче діяти і їхня здатність проводити наступальні операції буде обмежена", - аргументував експерт.

Гаді також припустив, що попри ініціативу України поточні контрнаступальні операції завершаться найближчими тижнями, бо ЗСУ далі зіткнуться з нестачею боєприпасів.

"Для України це перегони з часом, щоб звільнити якомога більше території до настання зими", - підсумував науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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Військові новини
наступ ЗСУ
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