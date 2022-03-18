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Головна війна з Росією Війна з Росією розпочалась 20 лютого 2014 року. Крим – це Україна, - заява Меджлісу

Війна з Росією розпочалась 20 лютого 2014 року. Крим – це Україна, - заява Меджлісу

18 березня, 2022 п'ятниця
23:52
війна з Росією КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом

Обов'язковою умовою переговорів про завершення російсько-української війни має бути відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це йдеться у заяві Меджлісу кримськотатарського народу про переговори між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни, інформує Еспресо.TV.

"Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року із задіянням військових підрозділів Чорноморського флоту РФ, що базувалися на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, згодом підсилений незаконним вторгненням російських військ  з території РФ, що завершилося окупацією Кримського півострова та прилеглих до нього акваторій Чорного та Азовського морів.

Незважаючи на беззастережне засудження міжнародним співтовариством окупації Криму Російською Федерацією та спроб його анексії, російська окупаційна влада протягом 8 років здійснює жорстоке переслідування та терор щодо корінного кримськотатарського народу та етнічних українців, які не сприймають російську окупацію Криму та зберігають вірність Українській державі.

24 лютого 2022 року регулярні війська РФ розпочали широкомасштабне вторгнення на територію України, одночасно піддавши бомбардуванням та ракетним обстрілам десятки українських міст, аеропортів, інфраструктурних об'єктів та життєво важливих комунікаційних вузлів.

Безпрецедентна в історії ХХІ століття по своїй жорстокості та цинічності агресія Російської Федерації проти Української держави триває вже 23-й день, кожен з яких приносить смерть сотень мирних людей, включаючи жінок та дітей.

Наразі ворог намагається захопити Київ, Одесу, Харків, перетворює на попелище та руїну Маріуполь. Окуповані Херсонська область, частина Запорізької області, окремі райони Донбасу, деякі населені пункти інших областей.

Проте славетні Збройні Сили України за безпрецедентної підтримки українського народу, згуртованості та цілісності політичного та військового керівництва України щодня завдають нищівного удару по супротивнику, наближаючи час перемоги та тріумфального звільнення всіх раніше окупованих РФ українських територій, включаючи Автономну Республіку Крим.

Очевидно, що умови припинення російсько-української війни обговорюватимуться набагато раніше, ніж сторони сядуть за повноформатні переговори і вичитуватимуть тексти підготовлених документів.

Меджліс кримськотатарського народу поділяє пріоритети, викладені Президентом України Володимиром Зеленським у своєму виступі у ніч на 17 березня 2022 року: "Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни".

Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що обов’язковою умовою для ведення офіційних переговорів уповноваженими представниками України з представниками країни-агресора РФ, а також з представниками будь-яких залучених сторін і міжнародних організацій з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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Крим
Меджліс
мирні домовленності
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