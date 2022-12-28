Поговоримо про обіцяну систему Patriot. Скільки часу потрібно українським військовим, щоб навчитися працювати з цією системою?

Це досить прогресивна система, одна з найкращих у світі. Ймовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб війти в курс роботи систем, потім транспортувати їх, від тижнів до місяців, перш ніж українці зможуть використовувати її.

Це може бути середина січня або навіть початок лютого коли ми побачимо систему Patriot на передовій, чи не так?

Так, на початок лютого – найшвидше, але до тих пір, ви опануєте систему протиракетної оборони та зможете збити 78% ракет, що надходять з Росії.

У Росії стверджують, що якщо США нададуть Україні систему Patriot, це однозначно призведе до ескалації. Про яку ескалацію може йти мова, що Ви про це думаєте?

Росія не може посилити конфлікт, вони показали всі свої сили, вони воювали неефективно до цих днів, у них немає способу розгорнути ще за межі того, що є; вони роблять інші речі, запускаючи ракети по цивільних об'єктах. Ці дії не загострять тактичну боротьбу. Росія не в змозі ефективно задіяти більше сил всередині України. Це просто пропаганда Росії.

Лише слова, погрози і нічого більше.

Правильно. У них немає можливостей, вони б зробили більше і воювали б ефективніше, вони б взяли Україну, а вони не зробили цього.

Чи варто очікувати, що США нададуть Україні набагато більше протиракетних систем, щоб закрити небо над країною?

З початку конфлікту українці військові збивали 30% російських ракет, зараз до 78%. І хочуть досягти вище 90%. Вони продемонструють, що можуть це зробити з системою Patriot. Я думаю, що вони зможуть отримати 90% і зможуть збивати багато російських ракет, для цього є висока ймовірність, хоча це залежить також від того, скільки ракет випустять росіяни.

Чи можу я запитати Вас як експерта, який Ваш особистий сценарій закінчення цієї війни. Чи будемо ми вести переговори чи воювати поки не звільнимо Крим, Донецьку і Луганську області?

Довга боротьба триватиме допоки територію повністю не звільнять. Ми бачили, як у 2014-2015 роках Україна ніколи не була так близько, щоб повернути Донецьк і Луганськ, Крим. Будь-який вид переговорного врегулювання не буде успішним. Боротьба триватиме до тих пір, поки українці не звільнять всю територію, тому що росіяни не мають наміру їх повернути в довгостроковій перспективі.

Але ми знаємо, що Росія вже мобілізувала понад 100 000 людей і планує мобілізувати все більше і більше. Як довго це буде?

Майте на увазі, що найкращі російські сили задіяли напочатку конфлікту, і їх знищили. Оскільки Росія кидає все більш погано навчених та оснащених солдатів, в яких моральний дух навіть нижчий, ніж у тих росіян, які воювали на початку війни, багато з них не хочуть служити в армії. Вони додають більше сил, але вони з кожним днем ​​все менше здатні задіяти їх в боях, в той час як українці не припиняють боротьби через моральний дух, вони воюють, щоб захистити свою країну, тоді як російські військові не мають жодного уявлення чому вони там, вони не мотивовані. Це буде довго лише тому, що у Росії стільки сил.

В Україні кажуть, що російська армія не велика, а просто довга.

Вони мають велику кількість солдатів, але якщо говорити про їхню ефективність, я б прирівняв одного українського солдата до 20 російських.

Настане взимку конкретний момент, коли ми зможемо сказати, що Україна виграє в цій війні?

Україна вже демонструє, що може виграти цю війну. Це лише питання часу, і частково це залежить від продовження поставок із Заходу, оскільки вони мають меншу армію, вони повинні компенсувати свої втрати, які вони втратили під час боїв. Але ви повертаєте свої втрати, Україна демонструє протягом останніх 10 місяців і під час першої оборони Києва, що вони можуть виграти війну це лише питання часу та відданості України та тих, хто її підтримує.

Бен Ходжес сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Ви згодні, чи можна покладатися на цей прогноз?

Ні, знадобиться більше часу, особливо щодо Криму.

Як довго?

Я думаю, кілька років, щоб звільнити всі території. Крим стане справжнім викликом. Подивіться, як повільно Україна змогла дати відсіч в Херсоні та поза Харковом, але майте на увазі, що це були російські сили, але не замасковані. У міру того, як росіяни отримують обмежений простір, навіть якщо вони менш боєздатні, вони все одно здатні до боротьби, тому це буде проблемою. Оскільки Росія отримує менший простір, Україні важче запустити атаку, тому що спостерігати за нею простіше.

Ми пам’ятаємо, що Росія має ядерну зброю. Яка ймовірність того що Росія може застосувати її? Це просто погрози, слова, чи буде такий момент… Путін каже…

Я думаю, що це лише слова, погрози. Повернімося до початку основних війн, жодна нація не застосовувала ядерну зброю. Вона заклала хороші оборонні заходи та запобігає вторгненню інших націй, але ніхто її не використовував, і це норма, яка проходить у всьому світі, через усі режими, у напружені часи, які були гіршими, ніж навіть зараз. Росія розуміє, що якщо вони використають ядерну зброю, це буде суттєва зміна гри, і Росія не збирається робити щось подібне.

Але якщо Путін все ж таки застосує ядерну зброю, які будуть наслідки?

Дуже малоймовірно, що він зробить це. Росія буде ізольована; ніхто не буде купувати нафту чи природний газ, інші товари навіть їхні союзники в Китаї, Індії. Вони будуть у такому становищі коли ніхто не зможе співпрацювати та продовжувати торгівлю. Росія буде повністю ізольована від решти світу.

Росія вже досить ізольована. Чи можемо ми зробити все для того, щоб запобігти ядерній загрозі? Все більше і більше санкцій саме зараз.

Ні, Росія напів ізольована від міжнародної системи, все ще продає газ і нафту Заходу. Що стосується Китаю та Індії, між ними відбувається велика торгівля. Діють санкції Заходу проти Росії, а не міжнародні.

Ви вважаєте, що пан Путін зараз найнебезпечніша людина на всій земній кулі?

На даний момент він є найнебезпечнішим, тому що втягується в міжнародний конфлікт, про який не чули до недавнього часу. Без сумніву, в Росії є величезний ядерний арсенал через що робить його, мабуть, найнебезпечнішим.

Він готовий до переговорів?

Ні. Щодо ситуації з перемовинами, давайте розглянемо, що Росія отримує шляхом переговорів: чи готові вони відійти за межу, де вони зараз знаходяться . Я думаю, що росіяни не зроблять цього, їх просять продемонструвати велику перемогу: закінчити війну кількома свідченнями цього, їм доведеться отримати хоча б весь Донецьк і Луганськ, але на такі умови українці ніколи не погодяться. Тому вони не домовляться. Росія хоче добитися хоч якоїсь перемоги, щоб продати її населенню і як мінімум це буде Донецьк і Луганськ.