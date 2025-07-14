Адміністрація Трампа розглядає відправку Україні крилатих ракет JASSM для F-16, - ЗМІ

Про це повідомляє Military Watch із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що нинішня адміністрація США розглядає можливість передачі Україні перших авіаційних крилатих ракет AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Цими ракетами оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України, які можуть служити ефективними пусковими платформами для ракет під час польотів глибоко в тилу дружніх сил.

"Повідомлення про плани щодо постачання ракет JASSM з'явилися після окремих повідомлень двох джерел, обізнаних з планами поставок зброї, від 14 липня про те, що розглядається питання про відправку неназваного класу ракет далекої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії", - йдеться у дописі.

Це також тісно пов'язано з заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності.