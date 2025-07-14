Адміністрація Трампа розглядає відправку Україні крилатих ракет JASSM для F-16, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість дозволити постачання перших крилатих ракет повітряного базування JASSM Збройним силам України
Про це повідомляє Military Watch із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що нинішня адміністрація США розглядає можливість передачі Україні перших авіаційних крилатих ракет AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).
Цими ракетами оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України, які можуть служити ефективними пусковими платформами для ракет під час польотів глибоко в тилу дружніх сил.
"Повідомлення про плани щодо постачання ракет JASSM з'явилися після окремих повідомлень двох джерел, обізнаних з планами поставок зброї, від 14 липня про те, що розглядається питання про відправку неназваного класу ракет далекої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії", - йдеться у дописі.
Це також тісно пов'язано з заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності.
- 11 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований Росією та пообіцяв зробити важливу заяву щодо неї у понеділок, 14 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе