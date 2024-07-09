За добу на фронті сталося 141 боєзіткнення, росіяни продовжують атакувати на 12 напрямках
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Армія РФ за добу втратила 7 танків, 49 артсистем і понад 1200 військових
Протягом минулої доби Силам оборони України вдалося ліквідувати 1220 російських окупантів, 36 ворожих ракет та десятки одиниць техніки загарбників
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15 015 (+49) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29) од,
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13) од.
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