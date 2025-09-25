Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
Протягом доби 24 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 38 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1105490 (+940) осіб;
- танків – 11201 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23287 (+2) од;
- артилерійських систем – 33133 (+38) од;
- РСЗВ – 1501 (+5) од;
- засоби ППО – 1222 (+4) од;
- літаків – 426 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120);
- спеціальна техніка – 3975 (+2).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
