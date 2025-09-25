Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
07:28
Війна з Росією Втрати окупантів

Протягом доби 24 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 38 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1105490 (+940) осіб;
  • танків – 11201 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23287 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33133 (+38) од;
  • РСЗВ – 1501 (+5) од;
  • засоби ППО – 1222 (+4) од;
  • літаків – 426 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120);
  • спеціальна техніка – 3975 (+2).

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
22:02
Марко Рубіо
Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
18:25
окупанти, оркі, російські солдати
На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
18:18
За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
18:15
студент, студенти, бакалавр
У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників
18:03
OPINION
Дрони над Скандинавією: як Росія випробує межі терпіння НАТО і чим відповість Альянс
18:01
Інтерв’ю
Андрій Бродський
Наша безпека – у зацікавленості великих світових гравців у прибутках в Україні: Андрій Бродський про співпрацю зі США у рамках Інвестфонду відбудови
18:01
Ексклюзив
Володимир Горбач
Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
17:50
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
17:48
Зеленський в ООН
Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км
17:42
PR
Криптошкола
Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні
17:22
Володимир Зеленський
"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
17:13
Зеленський в ООН
"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
Більше новин
