Коли розвалиться Росія?
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Армія РФ за добу втратила в Україні 21 танк, 48 артсистем і понад 1400 військових
За минулу добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1460 військових армії РФ
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 503 800 (+1460) осіб,
- танків ‒ 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 14 858 (+40) од,
- артилерійських систем – 13 029 (+48) од,
- РСЗВ – 1085 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 482 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 2221 (+12) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46) од,
- спеціальної техніки ‒ 2122 (+4) од.
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