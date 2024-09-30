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Оновлено

Армія РФ запустила ударні БПЛА та бомби по Україні - ситуація ввечері 30 вересня

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
22:54
Війна з Росією Shahed-136

Увечері понеділка, 30 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також зафіксовані пуски КАБ

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Про це повідомляють Повітряні сили.

О 21:16 військові заявили про загрозу БПЛА для Сумської області. Місцевих жителів попередили про можливо роботу ППО в регіоні.

Уже за 12 хвилин "шахед" перебував на півдні Сумської області - він тримав курс на Охтирку. 

О 21:49 в ПС повідомили про загрозу дронів на Полтавщині.

О 22:36 військові заявили про "шахеди" на півдні Сумщини, які рухаються в напрямку заходу.

Крім цього, російський ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку - дрони з Херсонської області рухалися в бік західних областей. 

Загроза КАБів і балістичного озброєння 

Росіяни ввечері запустили щонайменше 4 керовані авіаційні бомби на Запоріжжя

Також ворог здійснював пуск КАБів по Сумській та Донецькій областях.

О 22:16 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. У низці областей, зокрема в Києві, було оголошено повітряну тривогу. О 22:44 військові повідомили про відбій.

Близько 22:50 ворог пустив керовану авіабомбу в бік Харківської області.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Запоріжжя
ППО
російська армія
Полтавщина
Сумщина
Херсонщина
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
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