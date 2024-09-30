Армія РФ запустила ударні БПЛА та бомби по Україні - ситуація ввечері 30 вересня
Увечері понеділка, 30 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також зафіксовані пуски КАБ
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:16 військові заявили про загрозу БПЛА для Сумської області. Місцевих жителів попередили про можливо роботу ППО в регіоні.
Уже за 12 хвилин "шахед" перебував на півдні Сумської області - він тримав курс на Охтирку.
О 21:49 в ПС повідомили про загрозу дронів на Полтавщині.
О 22:36 військові заявили про "шахеди" на півдні Сумщини, які рухаються в напрямку заходу.
Крім цього, російський ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку - дрони з Херсонської області рухалися в бік західних областей.
Загроза КАБів і балістичного озброєння
Росіяни ввечері запустили щонайменше 4 керовані авіаційні бомби на Запоріжжя.
Також ворог здійснював пуск КАБів по Сумській та Донецькій областях.
О 22:16 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. У низці областей, зокрема в Києві, було оголошено повітряну тривогу. О 22:44 військові повідомили про відбій.
Близько 22:50 ворог пустив керовану авіабомбу в бік Харківської області.
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