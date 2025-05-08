У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки російського БПЛА по автобусу в Марганці 23 квітня

Про смерть чоловіка, пораненого 23 квітня, повідомив у четвер, 8 травня, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці 23 квітня. Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор", - написав він у телеграм-каналі.

25 квітня Сергій Лисак повідомляв, що в лікарнях перебувало 30 людей, постраждалих у Марганці.

"За уточненими даними, через удар по автобусу в Марганці, який стався напередодні, постраждали 58 людей. 30 залишаються в лікарні. Четверо – "важкі"", – написав він.

Окрім того, у вечірньому зведенні 25 квітня Лисак зазначав, що в Павлограді внаслідок обстрілу загинули 3 людини, 15 дістали поранення.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району агресор ударив КАБами, внаслідок чого постраждали 2 людини. Зокрема, за даними чиновника, 64-річна жінка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

"Зруйновані релігійна установа, магазин, приватний будинок. Ще 7 осель – пошкоджені. Як і пошта, адмінбудівля, господарська споруда, 2 авто і стільки ж тракторів", - написав Лисак.

Також РФ атакувала Нікопольщину БПЛА та артилерією. Під прицілом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька й Покровська громади.

"Постраждали три жінки та чоловік. Понівечені підприємство, адмінбудівля, магазин, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, газогін", - повідомив очільник ОВА.