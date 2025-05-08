У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки російського БПЛА по автобусу в Марганці 23 квітня
Уранці 23 квітня росіяни атакували дроном автобус, який віз робітників на підприємство в Марганці Дніпропетровської області. Кількість загиблих унаслідок удару зросла до 10
Про смерть чоловіка, пораненого 23 квітня, повідомив у четвер, 8 травня, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці 23 квітня. Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор", - написав він у телеграм-каналі.
25 квітня Сергій Лисак повідомляв, що в лікарнях перебувало 30 людей, постраждалих у Марганці.
"За уточненими даними, через удар по автобусу в Марганці, який стався напередодні, постраждали 58 людей. 30 залишаються в лікарні. Четверо – "важкі"", – написав він.
Окрім того, у вечірньому зведенні 25 квітня Лисак зазначав, що в Павлограді внаслідок обстрілу загинули 3 людини, 15 дістали поранення.
По Новопавлівській громаді Синельниківського району агресор ударив КАБами, внаслідок чого постраждали 2 людини. Зокрема, за даними чиновника, 64-річна жінка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
"Зруйновані релігійна установа, магазин, приватний будинок. Ще 7 осель – пошкоджені. Як і пошта, адмінбудівля, господарська споруда, 2 авто і стільки ж тракторів", - написав Лисак.
Також РФ атакувала Нікопольщину БПЛА та артилерією. Під прицілом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька й Покровська громади.
"Постраждали три жінки та чоловік. Понівечені підприємство, адмінбудівля, магазин, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, газогін", - повідомив очільник ОВА.
- Російська армія уранці 23 квітня атакувала безпілотником Марганець Дніпропетровської області. Ворог ударив по автобусу з працівниками підприємства, які прямували на роботу.
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