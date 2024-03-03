Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Батьки 225 дітей з громади Куп'янська відмовляються їх евакуйовувати

Батьки 225 дітей з громади Куп'янська відмовляються їх евакуйовувати

3 березня, 2024 неділя
17:22
Війна з Росією евакуація

На Харківщині розглядають можливість оголошення примусової евакуації дітей з території Куп’янської громади, оскільки батьки 225 дітей написали про відмову від обов’язкової евакуації

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Куп’янської міської військові адміністрації Андрій Беседін.

Беседін зауважив, що усі можливості для евакуації населення є, і все залежить від бажання людей "не наражати себе та своїх близьких на небезпеку", однак виїжджати не погоджується ніхто.

"На сьогодні написані відмови усіма 225 батьками або опікунами, які залишаються з дітьми, про відмову від обов’язкової евакуації, тому ми зараз активно розглядаємо питання примусової евакуації дітей, тому що ворог збільшує обстріли саме з важкого озброєння, це керовані авіабомби, 500-кілограмові снаряди, які щодня падають на місто, на територію громади", - наголосив начальник Куп'янської МВА.

Він додав, що в Харкові є облаштовані місця для тимчасового проживання.

"Якщо ми кажемо про сам алгоритм евакуації – це "гаряча лінія", куди людина може звернутися. За нею одразу приїде спеціальна автівка, забере, привезе в місто Харків, де зустрінуть соціальні працівники, психологи, волонтери", - пояснив Беседін.

Окрім цього, існує можливість евакуації до інших областей.

"Все залежить від людей, від їхнього бажання, від їхньої свідомості. На зараз краще виїхати з території Куп’янської громади", - наголосив він.

Найближчим часом можуть оголосити примусову евакуацію дітей із Вільхуватської та Великобурлуцької громад Харківської області. Про це в етері телемарафону заявив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він пояснив, що військові, які перебувають на передовій, підтвердили зменшення інтенсивності бойових дій.

"Ми бачимо, що трошки зменшилися бойові дії на напрямку населеного пункту Синьківка, але відновилися штурмові дії в напрямку населеного пункту Табаївка, - зазначив Канашевич, додавши, що ймовірно така ситуація є тимчасовою і пов'язана з ротацією російських війск.

За словами Канашевича, в районі триває евакуація, однак наразі розглядається питання оголошення додаткових евакуацій. Він пояснив, що здебільшого це стосуватиметься Вільхуватської та Великобурлуцької громад, "оскільки саме там за останній місяць ворог достатньо активно застосовує керовані авіабомби".

"На жаль, є суттєві руйнації там, є загиблі, є навіть загиблі діти, тому ми досить серйозно підходимо до питання оголошення евакуації. Найближчими днями буде ухвалене рішення щодо оголошення евакуації, яка охопить вже повністю і ми закриємо Великобурлуцьку і Вільхуватську громади. Таким чином, з восьми громад сім будуть перебувати під обов’язковою евакуацію", - зазначив він.

Також, як заявив Канашевич, заплановане оголошення примусової евакуації з 18 населених пунктів Вільхуватської та Великобурлуцької громад, де проживає 161 дитина.

"Можливо, ця кількість на момент ухвалення рішення на рівні області зменшиться, можливо, збільшиться. У будь-якому разі ми список переглядатимемо, його актуалізуватимемо і розумітимемо вже, скільки дітей на момент оголошення у нас залишається", - підсумував він.

  • За 2023 рік у межах обов'язкової евакуації з небезпечних територій Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вивезли 2940 дітей.

Теги:
Україна
Росія
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
Вибух на підстанції
2 березня, 2024 субота
У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти
ЗСУ, мобілізація
1 березня, 2024 п'ятниця
У комітеті Ради назвали терміни, коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
18:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Макрон і Шольц-"Хохлаф": чия візьме гору
18:03
Прикордонники Ізмаїльського загону затримали на державному кордоні у Болградському районі Одеської області двох чоловіків
Спустились у захисний рів, а вилізти не змогли: на Одещині прикордонники затримали двох молодиків
18:01
Інтерв’ю
Антон Дробович
Ми переходимо у нову культуру пам'ятань: Дробович про створення Національного військового меморіального кладовища та концепцію Національного Пантеону
17:58
Вашингтон каже, що угода про перемир'я в Газі вже "на столі", але Ізраїль відмовляється розглядати її доки ХАМАС не надасть список заручників
17:37
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
17:30
Інтерв’ю
Зеленський Путін
Час для справжніх переговорів ще не настав, - Фейгін
17:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 березня скільки коштують долар, євро та злотий
17:24
Оновлено
Курахове
Росіяни скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей
17:02
реанімація
Внаслідок атаки дронами по Одесі 23 лютого в лікарні померла ще одна постраждала
16:59
Огляд
Демографічна криза в Україні: мільйони біженців, воєнні втрати та як покращити ситуацію
16:51
Арешт
15-річний підліток напав з ножем на віруючого юдея у Швейцарії
16:32
Інфографіка
САУ "Піон"
Найпотужніші гаубиці у світі: що таке САУ "Піон" і яка її роль в російсько-українській війні
16:27
Ексклюзив
грузія
РФ вважає Грузію своїм регіоном, - майор запасу НГУ Гетьман про нову ймовірну загрозу
16:07
Путін_Росгвардія
На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив
16:06
OPINION
Андрій Бондар
Про живучість геноциду
15:59
Оновлено
Загиблі в Одесі 2 березня Олег та Тетяна Кравець
Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхньої 7-місячної доньки, ще двох дітей шукають
15:55
акція на підтримку полонених
Третя весна в полоні: на Львівській площі у Києві родичі бранців вийшли на акцію Free Azov
15:38
дрон, БПЛА
Роботизовані платформи та БПЛА: Федоров розповів, за якими напрямами найбільше виділяють гранти
15:20
Київ автобус, транспорт, зупинка
У Чернігові здорожчає громадський транспорт
14:55
немовля
Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів
14:52
Хімічна зброя
Минулої доби росіяни 9 разів скидали боєприпаси з хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія"
14:52
Валерій Тарасюк
Головою НКРЕКП вдруге став Валерій Тарасюк
14:21
Оновлено
Ілон Маск
Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО
14:16
Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir
14:12
Місце бою у Карабулаці (Інгушетія, РФ)
В Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися
14:11
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 10, серед них троє дітей
14:07
Українські полярники показали морських слонів
Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко
14:06
OPINION
Володимир Горбач
Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо"
13:52
Весна у Києві
"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня
13:39
Трамп і Байден
Кількість виборців, які не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США, досягла рекордних 47%, - опитування
13:17
втрати окупантів
У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити
13:02
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але РФ подекуди має локальні успіхи, - ЗСУ
12:39
Канада
Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального
12:33
Оновлено
Монобанк
У роботі monobank стався технічний збій
12:12
"Посилена бойова частина": Гуменюк пояснила причину масштабних руйнувань під час атаки на Одесу 2 березня
12:04
OPINION
Михайло Басараб
У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє...
12:00
прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф
Новим прем'єром Пакистану обрано Шехбаза Шаріфа, опоненти заявляють про фальсифікацію виборів
11:55
ЗСУ
Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
11:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк
11:17
Ексклюзив
"Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV