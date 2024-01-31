За 2023 рік із прифронтових територій евакуювали майже 3 тис. дітей

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Це стало можливим завдяки погодженню Координаційним штабом 9 рішень обласних військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії", - уточнили у відомстві.

Там зазначили, що для тих, хто евакуюється, передбачено виплату разової грошової допомоги, безоплатне тимчасове житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.

"За період з листопада 2022 року до грудня 2023 року 62 тисячі евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 мільйонів гривень", - повідомили в Мінреінтеграції.