За 2023 рік із прифронтових територій евакуювали майже 3 тис. дітей
За 2023 рік у межах обов'язкової евакуації з небезпечних територій Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей вивезли 2940 дітей
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Це стало можливим завдяки погодженню Координаційним штабом 9 рішень обласних військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії", - уточнили у відомстві.
Там зазначили, що для тих, хто евакуюється, передбачено виплату разової грошової допомоги, безоплатне тимчасове житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.
"За період з листопада 2022 року до грудня 2023 року 62 тисячі евакуйованих осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму майже 145 мільйонів гривень", - повідомили в Мінреінтеграції.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе