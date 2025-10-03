Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела в СБУ повідомили "Українська правда", hromadske та РБК-Україна.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км у населеному пункті Орськ, Росія. Дрони поцілили у нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ уже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — сказав співрозмовник hromadske в СБУ.

На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність — 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне пальне, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

Після прильотів безпілотників над НПЗ були зафіксовані стовпи чорного диму.

На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

За словами джерела, через атаки дронів майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють.

Про загрозу атаки безпілотників повідомляв місцевий губернатор Євгеній Солнцев. Він написав, що в регіоні запроваджено план "Килим", а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинить роботу.



