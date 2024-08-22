Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РосЗМІ повідомили про атаку на військовий аеродром у Волгоградській області, влада заявляє про пожежу на об'єкті міноборони РФ
Оновлено

РосЗМІ повідомили про атаку на військовий аеродром у Волгоградській області, влада заявляє про пожежу на об'єкті міноборони РФ

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
07:33
Війна з Росією війна з Росією, вибух, Росія

У ніч проти 22 серпня безпілотники атакували військовий аеродром окупантів "Мартинівка" у Волгоградській області. Міська влада каже про пожежу на об'єкті міноборони РФ

Зміст

Про атаку на військовий аеродром повідомляють Telegram-канали Astra, BAZA та Mash із посиланням на власні джерела або місцевих жителів.

Так, жителі міста Калач-на-Дону Волгоградської області заявили про звуки вибухів. Російські ЗМІ припускають, що за 20 км від населеного пункту безпілотники атакували військовий аеродром "Мартинівка".

Зазначається, що близько 03:30 місцеві жителі почули до 12 вибухів у районі об'єкта. Попередньо, російська ППО уразила щонайменше 2 безпілотники - один з них був знищений за кілька кілометрів від аеродрому, а уламки другого впали на технічну будівлю неподалік, внаслідок чого вона спалахнула.

Натомість російська влада офіційно не коментувала ситуацію.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російська ППО нібито відпила атаку БПЛА у районі Маринівки.

Проте, за словами Бочарова, внаслідок падіння дронів виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони Росії.

Довідка. На аеродромі "Мартинівка" Волгоградської області дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.

Теги:
Новини
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
22 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
Путін
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
ООН
Автор Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 серпня
07:42
втрати
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 7 танків і 96 дронів
07:29
USS Abraham Lincoln
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln прибув на Близький Схід
07:15
Кінбурнська коса
ВМСУ знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі
07:06
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:39
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Telegraph назвав фактори, які можуть підірвати рішучість РФ продовжувати наступ на Донеччині
06:21
Оновлено
шахед
РФ атакує низку регіонів України ударними БПЛА з ночі на 22 серпня
06:17
Кирило Буданов
Буданов прокоментував масовану атаку дронів на Московську область 21 серпня
04:35
В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: 15 загиблих, є поранені
03:52
Парламент Канади
У Канаді близько 125 єврейських установ отримали повідомлення про замінування
03:04
Оновлено
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ четверту добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
02:43
заборона УПЦ МП
Заборона РПЦ в Україні: очільник Держетнополітики пояснив, як визначатимуть зв'язок церкви з РФ
02:04
Конгресмени США від обох партій Віттман і Трон прибули до Києва
Конгресмени США від обох партій Віттман і Трон прибули до Києва та зустрілися з Умєровим і Стефанчуком
01:41
Володимир Зеленський
Зеленський продовжив санкції РНБО проти Шарія, Гужви, Пушиліна та пов'язаних із ними медіа на 10 років
01:05
яхта New Vogue
Аварія яхти біля Сицилії: знайдено тіла пʼятьох загиблих, серед них британський мільярдер Майк Лінч і його донька
00:39
Оновлено
За добу на фронті відбулося 110 боєзіткнень, майже половина боїв - на Покровському напрямку
00:05
Оновлено
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
2024, середа
21 серпня
23:54
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів, Владислав Ванат
"Динамо" програло "Зальцбургу" у плей-офф Ліги чемпіонів
23:35
укриття
"Запоріжці скаржаться на обмежений доступ до укриттів "по блату": російські фейки за 21 серпня
23:26
Президент Чехії Петр Павел
Підриви "Північних потоків": президент Чехії Павел назвав газогони законною ціллю
23:00
Курська область
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
22:25
свічка
Росіяни 21 серпня з дрона вбили жительку Херсонщини
22:10
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Наступ на території РФ повертає віру в перемогу України у війні, – глава МЗС Польщі Сікорський
21:49
Аналітика
Сергій Згурець
Ураження російських С-300, атака на Москву, оцінки ходу бойових дій Пентагоном та ситуація в Часовому Яру. Колонка Сергія Згурця
21:41
Володимир Зеленський
Зеленський про Покровський напрямок: ми розуміємо кроки ворога й посилюємось
20:51
на фото: Володимир Зеленський та Патріарх Варфоломій
Зеленський обговорив заборону РПЦ в Україні з Вселенським патріархом Варфоломієм
20:29
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею
В Єревані посольство Білорусі закидали картоплею після заяви Лукашенка, що вірмени "нікому не потрібні"
20:11
Жозеп Боррель
"Врятує життя, зменшить руйнування": Боррель закликав не обмежувати використання Україною зброї Заходу проти РФ
20:03
OPINION
Володимир Єрмоленко
Життя з собою — це постійний пошук "суспільної угоди"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 910-го дня війни: ЗСУ вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області, масштабна атака безпілотників на Москву
19:59
путін
"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
19:53
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
19:47
Верховна Рада
Нардеп Костенко розповів про ризики ратифікації Римського статуту, які стосуються військових ЗСУ
19:30
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС
19:23
Швейцарія
Швейцарія вирішила підтримати 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
19:05
Ексклюзив
Артем Лагутенко
Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж
18:51
Інфографіка
збірна України, Євро-2024
Ліга націй: стало відомо, де Україна гратиме домашні матчі проти Грузії та Чехії
18:48
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Україні треба доєднатися до ініціативи "Небесний щит", - авіаексперт Храпчинський
18:21
Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг, Челсі, АПЛ
Конкурента Мудрика відсторонили від тренувань у "Челсі"
18:11
Ексклюзив
російські полонені, полон
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
18:03
Оновлено
Козача Лопань
РФ атакувала сільраду на Харківщині: з-під завалів деблокували жінку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV