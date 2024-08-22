РосЗМІ повідомили про атаку на військовий аеродром у Волгоградській області, влада заявляє про пожежу на об'єкті міноборони РФ

Про атаку на військовий аеродром повідомляють Telegram-канали Astra, BAZA та Mash із посиланням на власні джерела або місцевих жителів.

Так, жителі міста Калач-на-Дону Волгоградської області заявили про звуки вибухів. Російські ЗМІ припускають, що за 20 км від населеного пункту безпілотники атакували військовий аеродром "Мартинівка".

Зазначається, що близько 03:30 місцеві жителі почули до 12 вибухів у районі об'єкта. Попередньо, російська ППО уразила щонайменше 2 безпілотники - один з них був знищений за кілька кілометрів від аеродрому, а уламки другого впали на технічну будівлю неподалік, внаслідок чого вона спалахнула.

Натомість російська влада офіційно не коментувала ситуацію.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російська ППО нібито відпила атаку БПЛА у районі Маринівки.

Проте, за словами Бочарова, внаслідок падіння дронів виникла пожежа на території об'єкта міністерства оборони Росії.

Довідка. На аеродромі "Мартинівка" Волгоградської області дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6 бригади ВКО.