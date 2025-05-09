Буде масштабування театру бойових дій: військовий експерт Снєгирьов спрогнозував, чого очікувати після "перемир'я"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Після закінчення "перемир'я" слід очікувати загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. До початку оголошення триденного "перемир'я" була різка активізація боєзіткнень на лінії фронту. Якщо за тиждень до цього у зведеннях Генштабу ЗСУ повідомлялося про 120-130 бойових зіткнень на добу, то останніми днями – 270. Це свідчить, що противник намагався прорвати нашу оборону, покращити своє тактичне становище, а за рахунок цього триденного "перемир'я" підтягнути оперативні резерви поза зоною ураження українських БПЛА та інших засобів, щоб надалі розширити наступ на позиції Сил оборони України із загрозою виходу на Дніпропетровську область", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

На його думку, після цього "перемир'я" слід очікувати ескалацію напруженості на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Стратегічне завдання окупантів – вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

"Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час "перемир'я" відбувалося понад 150 бойових зіткнень. Відповідно, активність російських окупантів не знижувалася. Ба більше, на окремих ділянках, зокрема на Покровському напрямку, загарбники намагалися перехопити тактичну ініціативу: бої в районі населеного пункту Шевченко, який вже на 70% контролюється ворогом. Противник буде посилювати тиск на цьому напрямку, розуміючи, що це є загрозою флангового охоплення Сил оборони України на Покровському напрямку. Слід сказати, що відстань від Шевченка до Покровська – приблизно 2,5 км", - зауважив військовий експерт.

За його словами, окупанти будуть намагатися вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка. Відповідно, є загроза флангового охоплення позицій Сил оборони України на Покровському напрямку, також загроза – вихід на Костянтинівку.

"Буде масштабування театру бойових дій. На мій погляд, основний театр бойових дій буде перенесений саме на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", - резюмував Снєгирьов.