"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
Росія складає розстрільні списки найактивніших херсонців, зокрема, волонтерів та людей, які активно допомагають ЗСУ
Про це в етері Еспресо розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.
"Фактично, росіяни продовжують своєрідну інформаційну війну. Є певні канали в соціальних мережах, де вони анонсують удари по Херсону. В нас же є різні люди, хтось живе в окупації, хтось виїхав, а хтось читає ці канали, щоб побачити про що там пишуть росіяни. Втім, росіяни іноді й викладають відео після обстрілів і люди, які виїхали з міста дивляться чи не постраждав саме їх будинок. Саме такими методами на ці канали росіяни затягують людей, а потім вже йде залякування. Тобто, вони там анонсують удари по Херсону. Я про це дізналась від подруги, яка прочитала цю інформацію. Я всім рекомендую не читати ці канали, бо можуть просто здати нерви", - розповіла Погомій.
За словами депутатки, росіяни виклали розстрільний список херсонців у одному зі своїх телеграм-каналів.
"Росіяни складають списки херсонців, яких потрібно знищити в першу чергу. Я дізналась від подруги, яка побачила ці списки в одному із телеграм-каналів росіян, що я 5-та у цьому списку. І, щиро кажучи, я була дуже розлючена, що мене росіяни поставили лише на 5-те місце, я маю бути на першому. На перших місцях у цьому списку волонтери й ті, хто допомагають ЗСУ. Я проконсультувалась з СБУ як реагувати на ці списки, мені відповіли, що я ж не зупинюсь робити те, що роблю зараз і тому просто потрібно бути обережнішими", - додала вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе