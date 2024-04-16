Чеченців відправляють на війну в Україну за вживання алкоголю й наркотиків, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Терористична влада Росії на усіх своїх територіях вдається до усіх способів, аби поповнити ряди штурмових батальйонів. Акцент робиться на тих верствах населення, втрати серед яких не будуть мати соціальний ефект у самій РФ", - зазначають у ЦНС.

У повідомленні йдеться про випадок, коли у Чечні чоловіка середніх років відправили на війну в Україну за вживання марихуани, проте за три місяці повернули його труп родині.

"Людей із залежностями відправляють воювати за "усним наказом" глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це заявив "один зі співробітників чеченської поліції", - стверджують у Спротиві.

Відомо, що верховний суд Чечні також скасував вирок місцевому жителю Рахіму Сайдарханову. Раніше йому за зберігання наркотиків призначили три роки колонії. Одним з аргументів захисту обвинуваченого була участь у війні проти України.

"Загалом у Росії перегляди "наркоманських" справ учасників так званої СВО стали дуже поширеними", - додають у ЦНС.