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У Чечні заборонили швидку музику через невідповідність менталітету та ритму народу

6 квітня, 2024 субота
04:03
Світ Рамзан Кадиров

Влада Чечні заборонила виконувати швидку музику в республіці через невідповідність чеченському менталітету та музичному ритму

Про це інформує The Moscоw Times, з посиланням на заяву міністра культури ЧР Муса Дадаєв у ході розширеної наради.

Тепер усі музичні, вокальні та хореографічні твори мають відповідати темпу від 80 до 116 ударів за хвилину.

Як розповіли в Мінкульті республіки, це рішення остаточне і узгоджене з головою Чечні Рамзаном Кадировим, за дорученням якого відомство зараз також проводить "величезну роботу з питання відповідності чеченських музичних, вокальних, хореографічних творів чеченському менталітету та музичному ритму".

За словами Дадаєва, необхідно "нести в народ і майбутнє наших дітей" культурну спадщину чеченців: "звичаї, традиції, наші адати, нохчалла — особливості чеченського характеру, до якого включено весь спектр моральних, моральних та етичних норм життя чеченців".

  • У листопаді очільник парламенту Чечні Магомед Даудов повідомив, що 18-річний син Рамзана Кадирова Ахмат став заступником міністра з фізкультури та спорту.
Теги:
Культура
Чечня
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