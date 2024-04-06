У Чечні заборонили швидку музику через невідповідність менталітету та ритму народу

Про це інформує The Moscоw Times, з посиланням на заяву міністра культури ЧР Муса Дадаєв у ході розширеної наради.

Тепер усі музичні, вокальні та хореографічні твори мають відповідати темпу від 80 до 116 ударів за хвилину.

Як розповіли в Мінкульті республіки, це рішення остаточне і узгоджене з головою Чечні Рамзаном Кадировим, за дорученням якого відомство зараз також проводить "величезну роботу з питання відповідності чеченських музичних, вокальних, хореографічних творів чеченському менталітету та музичному ритму".

За словами Дадаєва, необхідно "нести в народ і майбутнє наших дітей" культурну спадщину чеченців: "звичаї, традиції, наші адати, нохчалла — особливості чеченського характеру, до якого включено весь спектр моральних, моральних та етичних норм життя чеченців".