У Чечні заборонили швидку музику через невідповідність менталітету та ритму народу
Влада Чечні заборонила виконувати швидку музику в республіці через невідповідність чеченському менталітету та музичному ритму
Про це інформує The Moscоw Times, з посиланням на заяву міністра культури ЧР Муса Дадаєв у ході розширеної наради.
Тепер усі музичні, вокальні та хореографічні твори мають відповідати темпу від 80 до 116 ударів за хвилину.
Як розповіли в Мінкульті республіки, це рішення остаточне і узгоджене з головою Чечні Рамзаном Кадировим, за дорученням якого відомство зараз також проводить "величезну роботу з питання відповідності чеченських музичних, вокальних, хореографічних творів чеченському менталітету та музичному ритму".
За словами Дадаєва, необхідно "нести в народ і майбутнє наших дітей" культурну спадщину чеченців: "звичаї, традиції, наші адати, нохчалла — особливості чеченського характеру, до якого включено весь спектр моральних, моральних та етичних норм життя чеченців".
- У листопаді очільник парламенту Чечні Магомед Даудов повідомив, що 18-річний син Рамзана Кадирова Ахмат став заступником міністра з фізкультури та спорту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе