У Чечні 18-річного сина Кадирова призначили першим заступником міністра з фізкультури та спорту
Глава парламенту Чечні Магомед Даудов 13 листопада повідомив, що 18-річний син Рамзана Кадирова Ахмат став заступником міністра з фізкультури та спорту
Про це він написав у своєму телеграмі.
"Сердечно вітаю мого дорогого племінника, онука першого президента ЧР, Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, Ахмата Кадирова, з призначенням на посаду першого заступника міністра ЧР з фізичної культури!", - йдеться у повідомленні.
За його словами, Ахмат, перебуваючи на посаді голови ради чеченського відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді "Рух перших", багато працював над питаннями молодіжної політики у спорті.
"Впевнений, що призначення на цю відповідальну посаду сприятиме підвищенню рівня та якості діяльності міністерства у розвитку спорту, реалізації молодіжної політики, патріотичного та духовно-морального виховання підростаючого покоління", - пише Даудов.
- Також у листопаді ще один син Кадирова, Адам Кадиров, який жорстоко побив ув'язненого, звинуваченого у спаленні Корану, став головним в охороні свого батька.
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