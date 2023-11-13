У Чечні 18-річного сина Кадирова призначили першим заступником міністра з фізкультури та спорту

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Сердечно вітаю мого дорогого племінника, онука першого президента ЧР, Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, Ахмата Кадирова, з призначенням на посаду першого заступника міністра ЧР з фізичної культури!", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Ахмат, перебуваючи на посаді голови ради чеченського відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді "Рух перших", багато працював над питаннями молодіжної політики у спорті.

"Впевнений, що призначення на цю відповідальну посаду сприятиме підвищенню рівня та якості діяльності міністерства у розвитку спорту, реалізації молодіжної політики, патріотичного та духовно-морального виховання підростаючого покоління", - пише Даудов.