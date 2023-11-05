Сам так починав: Кадиров призначив сина, який побив ув'язненого, своїм головним охоронцем

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених чеченських силовиків.

Адама Кадирова, якому 24 листопада виповниться 16 років, соратники чеченського лідера похвалили за мужність і привітали з призначенням на пост голови охорони Рамзана Кадирова.

Рамзан Кадиров заявив, що пишається своїм сином і поважає сина за те, що він набув "дорослих ідеалів честі, гідності та захисту своєї релігії".

Один із високопоставлених силовиків Кадирова Замід Чалаєв заявив, що Адама призначили начальником відділу забезпечення безпеки лідера Чечні, тобто одним з головних охоронців Кадирова.

"Щиро вітаю Адама Кадирова з призначенням на важливу посаду в службі безпеки глави Чеченської Республіки!", - прокоментував міністр національної політики, зовнішніх зв'язків і преси Чечні Ахмед Дудаєв, додавши, що Адам зарекомендував себе як сміливий патріот і людина, яка готова "заступитися за релігію".

Довідково. У 2003 Рамзан Кадиров став очільником служби безпеки свого батька, президента Чечні, Ахмата Кадирова і брав участь у спецопераціях.

Загинув Ахмат Кадиров під час вибуху на VIP-трибуні стадіону "Динамо" у Грозному, який стався 9 травня 2004 року вже після завершення заходу, присвяченого "Дню Перемоги". У той час голова служби безпеки, син Ахмата Кадирова, Рамзан Кадиров сказав, що трибуну дуже добре перевіряли й проводили інженерну розвідку перед заходом.