Кадиров надав звання героя Чечні 15-річному сину Адаму, який побив ув'язненого у СІЗО

Про це сам Кадиров повідомив у телеграм.

Він зазначив, що "низка представників нашої команди відзначені званням героя Чеченської республіки".

Серед них його 15-річний син Адам та ще один родич, мер Грозного Хас-Магомед Кадиров.

Більше про це написав у телеграм соратник Кадирова, депутат держдуми РФ Адам Делімханов:

"Я з великим задоволенням вітаю мого дорогого племінника ... Адама Рамзановича Кадирова з присвоєнням вищого звання Чеченської республіки - Герой Чеченської республіки".

Делімханов назвав Адама Кадирова "прикладом винятково грамотної, всебічно освіченої і цілеспрямованої молодої людини", а також відзначив його успіхи в змішаних єдиноборствах і стрільбі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", "герой Чеченської республіки" - найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Таким чином, Рамзан Кадиров сам нагородив неповнолітнього сина геройським званням. Першим носієм титулу "герой Чечні" став сам Рамзан Кадиров, підписавши указ про нагородження самого себе.