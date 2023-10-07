Кадиров надав звання героя Чечні 15-річному сину Адаму, який побив ув'язненого у СІЗО
Очільник Чечні Рамзан Кадиров надав звання герой Чеченської республіки 15-річному синові Адаму, який побив у СІЗО затриманого, що спалив Коран
Про це сам Кадиров повідомив у телеграм.
Він зазначив, що "низка представників нашої команди відзначені званням героя Чеченської республіки".
Серед них його 15-річний син Адам та ще один родич, мер Грозного Хас-Магомед Кадиров.
Більше про це написав у телеграм соратник Кадирова, депутат держдуми РФ Адам Делімханов:
"Я з великим задоволенням вітаю мого дорогого племінника ... Адама Рамзановича Кадирова з присвоєнням вищого звання Чеченської республіки - Герой Чеченської республіки".
Делімханов назвав Адама Кадирова "прикладом винятково грамотної, всебічно освіченої і цілеспрямованої молодої людини", а також відзначив його успіхи в змішаних єдиноборствах і стрільбі.
Як повідомляє "Радіо Свобода", "герой Чеченської республіки" - найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Таким чином, Рамзан Кадиров сам нагородив неповнолітнього сина геройським званням. Першим носієм титулу "герой Чечні" став сам Рамзан Кадиров, підписавши указ про нагородження самого себе.
- Нагадаємо, Адам Кадиров "відзначився" тим, що побив у СІЗО росіянина, який спалив Коран.
- Хас-Магомеда Кадирова називали одним з імовірних наступників Кадирова, у разі його смерті. Як і Адама Делімханова.
- 3 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров схвалив кандидатуру своєї 24-річної дочки Айшат Кадирової на посаду заступника голови уряду Чечні. Зараз вона обіймає посаду міністерки культури. Раніше президент Росії Володимир Путін нагородив її медаллю "за багаторічну творчу діяльність" за її "заслуги у розвитку вітчизняної культури".
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