РосЗМІ назвали можливих наступників Кадирова у разі його смерті

Експерти, з якими поговорили журналісти російських опозиційних медіа, телеграм-каналу "Можем обяснить" та програми "Воздух", розповіли, хто з найближчого оточення може посісти його місце, якщо Кадирову доведеться залишити свою посаду.

Адам Делімханов – депутат держдуми з 2007 року, Герой Росії, "ветеран" війни в Україні. Ще 2009-го Кадиров назвав його "людиною, яка може його змінити". Він разом із Кадировим неодноразово здійснював хадж у Мекку, так було і 2023-го. Але у Делімханова неоднозначний бекграунд: він був водієм знаменитого терориста Салмана Радуєва, а на війні в Україні записував явно постановочні відео, через що чеченські загони прозвали "тікток-військами". В Україні йому оголошено підозру за участь у штурмі Маріуполя та чисельні воєнні злочини.

Магомед Даудов (на прізвисько Лорд) – ще один наближений до Кадирова посадовець, багаторічний спікер парламенту. Саме він, за конституцією Чечні, виконуватиме обов'язки глави республіки у разі несподіваної смерті чи відставки Кадирова, зазначає головний редактор видання "Кавказький вузол" Григорій Шведов. "Це називається достроковим припиненням повноважень, не треба плутати з тимчасовими причинами — хвороба, відпустка, коли призначають тво, і це голова уряду. Нинішній тво, Хучієв, дещо обмежений у повноваженнях, наприклад, у частині парламенту: Даудов йому не підпорядкований", — пояснив співрозмовник.

Магомед Хучієв – голова уряду. "Кадиров йому довіряє. Людина недурна, вміє керувати. Тому Рамзан щоразу, коли йшов у відпустку, залишав цю людину, знаючи, що вона жодну копійку не поцупить, нічого не поміняє", — охарактеризував його чеченський правозахисник Муса Ломаєв для програми "Воздух".

Ахмат Кадиров - старший із синів Кадирова, який очолює відділення "Руху перших" у Чечні. 18-річний Ахмат у березні зустрічався з Путіним у Кремлі; Кадиров писав, що Путін "привітав Ахмата з майбутнім одруженням". "Найближчі родичі Кадирова ще надто малі, їм можуть дати час підрости, як і самому Рамзану свого часу", — вважає Шведов.

Хас-Магомед Кадиров – мер Грозного двоюрідний племінник або кузен Кадирова, має великий управлінський досвід. Але на федеральному рівні він не котирується: у 2021-му спробував обратися до Держдуми, взяв участь у праймеріз ЄР, проте зайняв лише шосте місце.

Фото: Можем обяснить

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами, Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан голови Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею.

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.