Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що СБУ повідомила про підозру депутатові державної думи РФ Адаму Деліхманову, він брав участь у захопленні Маріуполя.

"Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області", - мовиться в тексті СБУ.

Там, за даними спецслужби, він очолив угруповання військ РФ, до яких входили загони Росгвардії та підрозділи МВС РФ зі справ Чеченської Республіки.

"З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь", - наголосили в Службі безпеки Україні.

Також зазначається, що Деліхманов публікував відео Рамзана Кадирова в телеграм, де той виправдовує збройну російську агресію проти України.

Адаму Деліхманову повідомили про підозру за статтями ККУ:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

Нагадаємо, раніше п'ятьох бойовиків "ЛДНР" засудили до 13 років ув'язнення за штурм Маріуполя та Сєверодонецька.

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