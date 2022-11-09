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П'ятьох бойовиків "ЛДНР" засудили до 13 років ув'язнення за штурм Маріуполя та Сєверодонецька

9 листопада, 2022 середа
15:30
Кримінал сепар днр

Ще п'ятеро бойовиків "ЛДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєверодонецьк, засуджені від 10 до 13 років за ґратами

Про це інформує Служба безпеки України.

"Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10", – пише пресслужба.

Зокрема, до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєверодонецьк. Їх взяли у полон українські захисники під час боїв поблизу Білогорівки на Луганщині.

Слідство встановили, що затриманими виявились місцеві жителі, які ще до 24 лютого приєднались до "4-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Також вони брали участь у боях на Луганському напрямку.

Суд, на підставі доказів, визнав фігурантів винними у держзраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років за ґратами.

"Встановлено, що він перебував у складі так званого "105-го стрілецького полку "ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я", – пишуть в СБУ.

У липні підрозділ зловмисника передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де окупанти облаштували позиції. Згодом ЗСУ підбили бойову машину окупантів з фігурантом, його затримали.

Суд визнав винним фігуранта за участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

  • Добровільно обійняв посаду "керівника МРЕВ МВС ЛНР" – на Тернопільщині судитимуть жителя Луганщини.  
  • Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.  
  • СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.  
  • Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
  • Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію. 
  • СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.  
  • У приватній розмові, опублікованій ГУР, мобілізований з НЗФ "Л/ДНР" каже, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини, а його підрозділ знищив свої боєприпаси.  

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Новини
Маріуполь
СБУ
Донеччина
окупанти
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