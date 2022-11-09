П'ятьох бойовиків "ЛДНР" засудили до 13 років ув'язнення за штурм Маріуполя та Сєверодонецька

Про це інформує Служба безпеки України.

"Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10", – пише пресслужба.

Зокрема, до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєверодонецьк. Їх взяли у полон українські захисники під час боїв поблизу Білогорівки на Луганщині.

Слідство встановили, що затриманими виявились місцеві жителі, які ще до 24 лютого приєднались до "4-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Також вони брали участь у боях на Луганському напрямку.

Суд, на підставі доказів, визнав фігурантів винними у держзраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років за ґратами.

"Встановлено, що він перебував у складі так званого "105-го стрілецького полку "ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я", – пишуть в СБУ.

У липні підрозділ зловмисника передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де окупанти облаштували позиції. Згодом ЗСУ підбили бойову машину окупантів з фігурантом, його затримали.

Суд визнав винним фігуранта за участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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