Про це інформує СБУ.

Зазначають, що чоловік входить до найближчого оточення ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна. Останній сприяв призначенню колаборанта на "міністерську посаду".

Серед завдань так званого чиновника було поширення загарбницького режиму на медичну галузь на тимчасово окупованій території Донецької області. Допомагали йому в цьому керівниця "юридичного відділу" та завідувачка "сектору громадської служби й кадрів" псевдоміністерства.

Крім того, після повномасштабного вторгнення чоловік організував примусове переведення на баланс підконтрольного РФ "Минздраву" більше ніж 20 захоплених медзакладів у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

Наразі СБУ ідентифікувала особу самого колаборанта та його поплічників, задокументувала їхні злочини та встановила місця їхнього перебування. Усім трьом оголошено підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

8 листопада СБУ також оголосила підозру настоятелю УПЦ московського патріархату, який співпрацював з гауляйтером на Харківщині та поширював російську окупаційну пропаганду.