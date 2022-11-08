Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Настоятель УПЦ московського патріархату на Харківщині у змові з гауляйтером поширював російську пропаганду

Настоятель УПЦ московського патріархату на Харківщині у змові з гауляйтером поширював російську пропаганду

8 листопада, 2022 вiвторок
15:05
Кримінал УПЦ МП

СБУ оголосила про підозру настоятелю УПЦ московського патріархату, який співпрацював з гауляйтером на Харківщині та поширював російську окупаційну пропаганду

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на Сході нашої держави. Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області.", - пише пресслужба.

Повідомляється, що під час тимчасової окупації Куп’янського району настоятель закликав релігійних жителів підтримати рашистів, а у "проповідях" виправдовував злочини Росії проти України.

Також зловмисник поширював окупаційний режим, для цього контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Вони разом погоджували дії щодо використання церкви, як провідника до лав ворога і дискредитації Збройних Сил України.

"Для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади", - роз'яснили в СБУ.

Під час деокупації території фігуранти втекли до Росії, де переховуються. Їм повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та оголошено у розшук.

  • СБУ на Донеччині встановила місцеперебування і затримала ще одного агента спецслужб РФ, який проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні. 
  • До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ.
  • СБУ затримала на Одещині колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак". Бойовик, який на власному "прикладі" популяризував терористичні угруповання, сподівався на Одещині "залягти на дно".  

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

УПЦ МП
СБУ
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
Читайте також:
американський авіаносець
7 листопада, 2022 понедiлок
Переміщення авіаносної ударної групи США - це глобальна зміна на театрі військових дій, - військовий експерт Катков
путін і Макрон
6 листопада, 2022 неділя
Путін у розмові з Макроном обговорив удар США по Хіросімі й Нагасакі, - Daily Mail
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 38.97
    Продаж 39.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
16:28
на фото: Попеску
Румунія накопичила рекордну кількість природного газу
16:27
Федір Веніславський
Представник президента в Раді заявив про відсутність підтверджених фактів перепродажів зброї Україною
16:27
На деокупованих територіях Херсонщини населенню заборонено відвідувати лісосмуги
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:03
Ексклюзив
Мотор Січ
Держава має заплатити власникам "Мотор Січі", Укрнафти й "АвтоКрАЗ" компенсацію за націоналізацію активів, - економіст Кушнірук
16:01
Туреччина
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
15:57
Сергій Лавров та голова МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар (ліворуч)
Лавров заявив, що обговорив з очільником МЗС Індії спільне виробництво зброї та війну в Україні
15:52
Фінляндія
Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно до Сомалі
15:48
окупанти оркі русня
У Маріуполі окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині, - Андрющенко
15:32
зсу
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
15:20
етнографічний кінофестиваль "ОКО"
Цьогорічний етнографічний кінофестиваль "ОКО" відбудеться в Польщі
15:11
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: "Зоря" програла "Інгульцю", результати інших матчів 12-го туру
14:59
на фото: посол США
До Києва з візитом прибула посол США при ООН
14:54
Новорічна ялинка
У Києві попри війну все ж встановлять новорічну ялинку: ескізи вже розроблено (фото)
14:51
OPINION
Сергій Фурса
Воєнний комунізм на фондовому ринку
14:45
ЗСУ показали, як окупанти для додаткового захисту "обладнали" танк вкраденими каналізаційними люками
14:40
Олексій Данілов
Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетами
14:28
Су-25 росія
Росіяни на Донеччині обстріляли ракетами з Су-25 свої ж позиції
14:28
G20 в Індонезії
Путін може взяти участь у саміті G20 дистанційно, - Reuters
14:22
Папа Римський
Ватикан запропонував свою територію для переговорів України з Росією, - La Stampa
14:15
Єнс Столтенберг
Столтенберг відвідає військову базу у Великій Британії, де тренуються українські військові
14:12
Міхеїл Саакашвілі
У Саакашвілі - деменція та туберкульоз, - адвокат третього президента Грузії
14:10
мобілізовані росіяни
Не вживати "мобіки" та "хлопок", а ЗСУ називати "бойовиками". Роспропаганда отримала нові методички
14:07
російські окупанти
Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - мер
14:07
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
"Окупанти намагаються створити інформаційний вакуум": заступник голови Херсонської облради про відключення електроенергії в Херсоні
14:03
мобільні бомбосховища на зупинках
У Дніпрі встановили мобільні бомбосховища на зупинках (фото)
13:53
онлайн-платформа Nadiyno
В Україні запустили онлайн-платформу Nadiyno для екстреної допомоги з цифрової безпеки
13:48
Оновлено
Почерк
Авторка тексту Ірина Цілик, читатиме Ада Роговцева. 9 листопада відбудеться Радіодиктант національної єдності
13:46
Анджей Дуда
Росія зриває всі зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда на конференції ООН
13:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський запропонував Раді продовжити мобілізацію і воєнний стан
13:41
переговори України з Росією
У МЗС РФ заявили, що Москва більше не висуває попередніх умов для переговорів з Україною
13:40
Путін з Алішером Усмановим
В офісах найбільшого швейцарського банку UBS  в Німеччині обшуки через підсанкційного російського олігарха
13:20
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла суху та сонячну погоду
13:20
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Кадиров основну армію тримає при собі для власної безпеки, - син колишнього президента Ічкерії
13:18
На станції метро Лук'янівська у столиці відкрився ще один McDonald's
13:14
Міністр оборони Олексій Резніков
Москіти проти москалів: Резніков відповів Небензі на заяву про "бойових комарів"
13:04
OPINION
Віталій Портников
Особливий день для Ненсі Пелосі
13:02
Володимир Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі
13:01
евакуаційний потяг
В Офісі президента прокоментували заяву КМДА про можливість повної евакуації мешканців столиці
12:54
нафта
ЄС може наступного тижня погодити цінову стелю для російської нафти, - журналіст
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV