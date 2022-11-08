Настоятель УПЦ московського патріархату на Харківщині у змові з гауляйтером поширював російську пропаганду
СБУ оголосила про підозру настоятелю УПЦ московського патріархату, який співпрацював з гауляйтером на Харківщині та поширював російську окупаційну пропаганду
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на Сході нашої держави. Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області.", - пише пресслужба.
Повідомляється, що під час тимчасової окупації Куп’янського району настоятель закликав релігійних жителів підтримати рашистів, а у "проповідях" виправдовував злочини Росії проти України.
Також зловмисник поширював окупаційний режим, для цього контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Вони разом погоджували дії щодо використання церкви, як провідника до лав ворога і дискредитації Збройних Сил України.
"Для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади", - роз'яснили в СБУ.
Під час деокупації території фігуранти втекли до Росії, де переховуються. Їм повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та оголошено у розшук.
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