Настоятель УПЦ московського патріархату на Харківщині у змові з гауляйтером поширював російську пропаганду

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на Сході нашої держави. Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області.", - пише пресслужба.

Повідомляється, що під час тимчасової окупації Куп’янського району настоятель закликав релігійних жителів підтримати рашистів, а у "проповідях" виправдовував злочини Росії проти України.

Також зловмисник поширював окупаційний режим, для цього контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Вони разом погоджували дії щодо використання церкви, як провідника до лав ворога і дискредитації Збройних Сил України.

"Для проведення підривної діяльності він залучив парафіянку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади", - роз'яснили в СБУ.

Під час деокупації території фігуранти втекли до Росії, де переховуються. Їм повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та оголошено у розшук.