СБУ затримала на Одещині колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак"

Бойовик, який на власному "прикладі" популяризував терористичні угруповання, сподівався на Одещині "залягти на дно"

Про це повідомила Служба безпеки України

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався «залягти на дно» в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації "ЛНР", що брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході держави, а згодом виїхав до РФ. Під час багатоетапної спецоперації українські контррозвідники встановили його місцезнаходження, а відтак затримали на Одещині, де ворог сподівався "залягти на дно".

Як інформує СБУ, зловмисник, що в березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону, є мешканцем південного регіону. В Росії він вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел", яке – серед іншого приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних вантажів" з РФ. Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.

"Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Кремля, - наголошують українські силовики. - Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. А суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

А тим часом розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї, триває.

Спецоперацію з викриття і затримання бойовика проводили співробітники СБУ Одеської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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