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До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ

23 вересня, 2022 п'ятниця
16:27
війна з Росією До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ

За матеріалами Служби безпеки України 15 років проведуть за ґратами ще 7 бойовиків, які воювали у лавах армії Росії

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Відповідно до судових рішень до реальних строків ув’язнення засуджено 7 бойовиків терористичної організації "ДНР", які у складі російських окупаційних військ воювали на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ зібрали докази їх вини за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення, всі зловмисники добровільно вступили до лав "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР".

На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю, після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів вони відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.

Встановлено, що всі вони: брали участь у бойових діях проти Сил оборони України; працювали на облаштуванні бойових позицій ворога; чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

  • 20 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ: Нурлана Шакірова та Олексія Авдоніна.
  • 21 вересня стало відомо, що на війні Росії проти України було ліквідовано псевдополковника й так званого командира батальйону елдеенерівців Олексія Єремєєва.

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СБУ
Сумщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
"ДНР".
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