Організатори "референдуму" на Запоріжжі: СБУ ідентифікувала понад 1 тис. росіян і 390 колаборантів
СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Завдяки отриманим документам стали відомі особи понад тисячі російських силовиків-охоронців на псевдоголосуванні, серед яких - підрозділи росгвардії, військової поліції й МНС РФ.
Допомагають їм зрадники й колаборанти з окупаційого "главного управлєнія МВД по Запорожской області", приватні охоронні фірми, підконтрольні російським спецслужбам.
Також СБУ отримала повний список поплічників окупантів, які очолили "тєрізбіркоми". До нього належить понад 390 колаборантів.
Українська спецслужба встановила всіх організаторів псевдоголосування, їхні дані та місця перебування.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають заходи для притягнення винних до відповідальності.
- 22 вересня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях почалася підготовка до псевдореферендумів.
- 23 вересня Мінреінтеграції повідомило, що проти всіх організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях України порушать кримінальні справи, арештують їхнє майно
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