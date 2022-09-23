Відповідне звернення Мінреінтеграції опублікувало на сайті.

У Міністерстві повідомили, що вже володіють інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів.

За словами Мінреінтеграції, на кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме те нерухоме майно.

Крім того, зрадники та колаборанти більше не зможуть відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольних Україні територіях та отримувати пенсії та інші соцвиплати.

"Пам'ятайте: за колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення вам загрожує до 15 років за ґратами. Злочин буде покараний! Уникнути відповідальності не вдасться!" - наголосили в Мінреінтеграції.

22 вересня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях почалася підготовка до псевдореферендумів.

Наступного дня до тимчасово окупованого Маріуполя в перший день "референдуму" прибуло 27 російських військових вантажівок, у частині з яких їхали окупанти. Пізніше цього ж дня у Мелітополі прогримів вибух.