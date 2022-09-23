"Жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності": Мінреінтеграції звернулося до причетних до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося до всіх причетних до псевдореферендумів
Відповідне звернення Мінреінтеграції опублікувало на сайті.
У Міністерстві повідомили, що вже володіють інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів.
За словами Мінреінтеграції, на кожного з причетних до "референдумів" накладуть санкції. Буде ініційоване кримінальне переслідування й арештоване рухоме те нерухоме майно.
Крім того, зрадники та колаборанти більше не зможуть відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольних Україні територіях та отримувати пенсії та інші соцвиплати.
"Пам'ятайте: за колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення вам загрожує до 15 років за ґратами. Злочин буде покараний! Уникнути відповідальності не вдасться!" - наголосили в Мінреінтеграції.
- 22 вересня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях почалася підготовка до псевдореферендумів.
- Наступного дня до тимчасово окупованого Маріуполя в перший день "референдуму" прибуло 27 російських військових вантажівок, у частині з яких їхали окупанти. Пізніше цього ж дня у Мелітополі прогримів вибух.
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